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Родичі захисників "Азовсталі" після трагедії в Оленівці вийшли на акцію з закликом до світу

Катерина ТищенкоСубота, 30 липня 2022, 16:24
Родичі захисників Азовсталі після трагедії в Оленівці вийшли на акцію з закликом до світу
акція родичів захисників "Азовсталі" у Києві 30 липня, фото: Суспільне

Родичі українських військовополонених з "Азовсталі" закликають світ визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Джерело: Асоціація родин захисників "Азовсталі" у Telegram, Інтерфакс-Україна

акція родичів захисників
акція родичів захисників "Азовсталі" у Києві 30 липня, фото: Суспільне

Деталі: На Софійській площі в Києві в суботу родичі українських військовополонених з "Азовсталі" і активісти закликали світову спільноту відреагувати на трагедію, що сталася в п'ятницю в колонії окупованої Оленівки, і визнати РФ державою – спонсором світового тероризму.

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На площі зібралося кілька десятків людей, серед яких здебільшого були родичі військовополонених бійців полку "Азов". Групи людей з плакатами вишикувалися в шеренгу на Софійській площі біля пам'ятника Богдану Хмельницькому.

Організатором заходу виступила ініціативна група "Вирій" за підтримки "Асоціації сімей захисників "Азовсталі".

Дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко зазначила, що, коли захисники "Азовсталі" склали зброю і пішли в полон, ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста запевнили, що їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожуватиме.

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Аналогічні акції також анонсовані 30-31 липня в низці міст і країн світу, зокрема Берліні (Німеччина), Кракові (Польща), Стамбулі (Туреччина), Монреалі (Канада), Франкфурті (Німеччина), Ремербергу (Німеччина), Женеві (Швейцарія). Також це буде Гран Канарія, Лас Палмас, Варшава (Польща), Батумі, Тбілісі (Грузія), Амстердам (Нідерланди), Аліканте (Іспанія), Рига (Латвія) і Лондон (Велика Британія).

Дослівно заява асоціації родин захисників "Азовсталі": "Ми вимагаємо визнати Росію державою-спонсором тероризму, яка не дотримується норм Женевських конвенцій та порушує усі правила ведення війни.

Вимагаємо від ООН та МКЧХ, які гарантували збереження життя українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Росією та направити своїх представників на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії для з’ясування обставин трагедії, стану здоров’я поранених та інших військовополонених, сприянні у передачі тіл загиблих військовополонених українській стороні".

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Українські захисники опублікували спільну заяву і вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників в колонію, де росіяни утримують захисників. У Червоному хресті заявили, що подали запит і намагатимуться дістатися до обстріляної колонії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.
  • 30 липня російські ЗМІ виклали списки прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці. Однак Патронатна служба Азову повідомила, що не може підтвердити чи спростувати ці повідомлення, а уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не отримала списки загиблих в Оленівці військовополонених.

Теми: Азов полоненіакціїтероризм
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