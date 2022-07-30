Родичі захисників "Азовсталі" після трагедії в Оленівці вийшли на акцію з закликом до світу

Родичі українських військовополонених з "Азовсталі" закликають світ визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Джерело: Асоціація родин захисників "Азовсталі" у Telegram, Інтерфакс-Україна

акція родичів захисників "Азовсталі" у Києві 30 липня, фото: Суспільне

Деталі: На Софійській площі в Києві в суботу родичі українських військовополонених з "Азовсталі" і активісти закликали світову спільноту відреагувати на трагедію, що сталася в п'ятницю в колонії окупованої Оленівки, і визнати РФ державою – спонсором світового тероризму.

На площі зібралося кілька десятків людей, серед яких здебільшого були родичі військовополонених бійців полку "Азов". Групи людей з плакатами вишикувалися в шеренгу на Софійській площі біля пам'ятника Богдану Хмельницькому.

Організатором заходу виступила ініціативна група "Вирій" за підтримки "Асоціації сімей захисників "Азовсталі".

Дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко зазначила, що, коли захисники "Азовсталі" склали зброю і пішли в полон, ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста запевнили, що їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожуватиме.

Аналогічні акції також анонсовані 30-31 липня в низці міст і країн світу, зокрема Берліні (Німеччина), Кракові (Польща), Стамбулі (Туреччина), Монреалі (Канада), Франкфурті (Німеччина), Ремербергу (Німеччина), Женеві (Швейцарія). Також це буде Гран Канарія, Лас Палмас, Варшава (Польща), Батумі, Тбілісі (Грузія), Амстердам (Нідерланди), Аліканте (Іспанія), Рига (Латвія) і Лондон (Велика Британія).

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Дослівно заява асоціації родин захисників "Азовсталі": "Ми вимагаємо визнати Росію державою-спонсором тероризму, яка не дотримується норм Женевських конвенцій та порушує усі правила ведення війни.

Вимагаємо від ООН та МКЧХ, які гарантували збереження життя українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Росією та направити своїх представників на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії для з’ясування обставин трагедії, стану здоров’я поранених та інших військовополонених, сприянні у передачі тіл загиблих військовополонених українській стороні".

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