Зеленський – світу: Росію доведеться визнати державою-терористом

Президент Володимир Зеленський наголошує, що після масового вбивства українських полонених в Оленівці світ має не лише засудити цей злочин РФ, але й визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики. Це масове вбивство. Які після цього можуть бути відносини з терористами, який може бути бізнес з такою країною?

…Формальне і юридичне визнання Росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу США, потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу. Таке рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні і бізнесові зв’язки, які інакше Росія зберігатиме.

Все це відбудеться, 100%. Це доведеться робити. Питання лише у часі та у форматі ухвалення цього рішення. І чим швидше це буде, тим менше зла Росія встигне зробити".

Деталі: Зеленський наголосив, що всі докази злочину окупантів в Оленівці будуть зібрані, як будуть знайдені всі, хто "погоджував, організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це".

"Але все ж таки цього зараз замало. Обов’язково мають бути юридичні кроки світової спільноти по відношенню до держави-терориста", - підкреслив він.

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