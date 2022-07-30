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Зеленський – світу: Росію доведеться визнати державою-терористом

Катерина ТищенкоСубота, 30 липня 2022, 22:37
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що після масового вбивства українських полонених в Оленівці світ має не лише засудити цей злочин РФ, але й визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики. Це масове вбивство. Які після цього можуть бути відносини з терористами, який може бути бізнес з такою країною?

…Формальне і юридичне визнання Росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу США, потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу. Таке рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні і бізнесові зв’язки, які інакше Росія зберігатиме.

Все це відбудеться, 100%. Це доведеться робити. Питання лише у часі та у форматі ухвалення цього рішення. І чим швидше це буде, тим менше зла Росія встигне зробити".

Деталі: Зеленський наголосив, що всі докази злочину окупантів в Оленівці будуть зібрані, як будуть знайдені всі, хто "погоджував, організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це".

"Але все ж таки цього зараз замало. Обов’язково мають бути юридичні кроки світової спільноти по відношенню до держави-терориста", - підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.

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Теми: ЗеленськийРосіятероризмполонені
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