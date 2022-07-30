Зеленский – миру: Россию придется признать государством-террористом

Президент Владимир Зеленский отмечает, что после массового убийства украинских пленных в Еленовке мир должен не только осудить это преступление РФ, но и признать Россию государством-спонсором терроризма.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Недостаточно только осуждения на уровне политической риторики. Это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористами, какой может быть бизнес с такой страной?

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…Формальное и юридическое признание России государством-террористом, в том числе признание от Госдепа США, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи, которые иначе Россия будет сохранять.

Все это произойдет, 100%. Это придется делать. Вопрос только во времени и в формате принятия этого решения. И чем быстрее это будет, тем меньше зла Россия успеет совершить".

Детали: Зеленский подчеркнул, что все доказательства преступления оккупантов в Еленовке будут собраны, как будут найдены все, кто "согласовывал, организовывал, кто взрывал этих людей, кто знал об этом".

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"Но все-таки этого сейчас мало. Обязательно должны быть юридические шаги мирового сообщества по отношению к государству-террористу", - подчеркнул он.

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