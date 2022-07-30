Зеленский – миру: Россию придется признать государством-террористом
Президент Владимир Зеленский отмечает, что после массового убийства украинских пленных в Еленовке мир должен не только осудить это преступление РФ, но и признать Россию государством-спонсором терроризма.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Недостаточно только осуждения на уровне политической риторики. Это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористами, какой может быть бизнес с такой страной?
…Формальное и юридическое признание России государством-террористом, в том числе признание от Госдепа США, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи, которые иначе Россия будет сохранять.
Все это произойдет, 100%. Это придется делать. Вопрос только во времени и в формате принятия этого решения. И чем быстрее это будет, тем меньше зла Россия успеет совершить".
Детали: Зеленский подчеркнул, что все доказательства преступления оккупантов в Еленовке будут собраны, как будут найдены все, кто "согласовывал, организовывал, кто взрывал этих людей, кто знал об этом".
"Но все-таки этого сейчас мало. Обязательно должны быть юридические шаги мирового сообщества по отношению к государству-террористу", - подчеркнул он.
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.