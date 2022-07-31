"Нагадує ІДІЛ": в Латвії пояснили, чому ЄС має визнати Росію спонсором тероризму

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у неділю знову закликав Європейський Союз визнати Росію державою-спонсором тероризму, оскільки її дії багато в чому нагадують "Ісламську державу".

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Рінкевичс зробив в інтерв’ю Politico.

"Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією. Назвімо речі своїми іменами", – пояснив він.

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Рінкевич додав, що Європа має подвоїти зусилля з ізоляції Росії – конфіскувати російські державні активи та обмежити видачу віз для росіян, а також посилити підтримку й військову допомогу України.

"Ми ж засуджуємо такі країни, як Іран, а Росія нічим не відрізняється", – підсумував він.

Заява глави латвійського МЗС пролунала після обстрілу колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив убивство десятків військовополонених українців в окупованій Росією Оленівці Донецької області.

А посольство Росії у Великій Британії спричинило скандал своїм дописом у Twitter, де підтримало страту українських військовополонених усупереч нормам міжнародного права.

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