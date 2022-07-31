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"Напоминает ИГИЛ": в Латвии объяснили, почему ЕС должен признать РФ спонсором терроризма

"Европейская правда"Воскресенье, 31 июля 2022, 13:58

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в воскресенье снова призвал Европейский Союз признать Россию государством-спонсором терроризма, поскольку ее действия во многом напоминают "Исламское государство".

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Ринкевичс сделал в интервью Politico.

"Мы видим всю жестокость российских сил, которые действительно во многом напоминают ИГИЛ, которую мы всегда называли террористической организацией. Давайте назовем вещи своими именами", - пояснил он.

Ринкевич добавил, что Европа должна удвоить усилия по изоляции России – конфисковать российские государственные активы и ограничить выдачу виз россиянам, а также усилить поддержку и военную помощь Украины.

"Мы же осуждаем такие страны, как Иран, а Россия ничем не отличается", – подытожил он.

Заявление главы латвийского МИД прозвучало после обстрела колонии в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

ВИДЕО ДНЯ

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство десятков военнопленных украинцев в оккупированной Россией Еленовке Донецкой области.

А посольство России в Великобритании вызвало скандал своим постом в Twitter, где поддержало казнь украинских военнопленных вопреки нормам международного права.

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Темы: РосcиятерроризмвойнаЕС
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