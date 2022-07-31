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"Напоминает ИГИЛ": в Латвии объяснили, почему ЕС должен признать РФ спонсором терроризма

"Европейская правда"Воскресенье, 31 июля 2022, 13:58

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в воскресенье снова призвал Европейский Союз признать Россию государством-спонсором терроризма, поскольку ее действия во многом напоминают "Исламское государство".

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Ринкевичс сделал в интервью Politico.

"Мы видим всю жестокость российских сил, которые действительно во многом напоминают ИГИЛ, которую мы всегда называли террористической организацией. Давайте назовем вещи своими именами", - пояснил он.

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Ринкевич добавил, что Европа должна удвоить усилия по изоляции России – конфисковать российские государственные активы и ограничить выдачу виз россиянам, а также усилить поддержку и военную помощь Украины.

"Мы же осуждаем такие страны, как Иран, а Россия ничем не отличается", – подытожил он.

Заявление главы латвийского МИД прозвучало после обстрела колонии в Оленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

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Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство десятков военнопленных украинцев в оккупированной Россией Еленовке Донецкой области.

А посольство России в Великобритании вызвало скандал своим постом в Twitter, где поддержало казнь украинских военнопленных вопреки нормам международного права.

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Темы: РосcиятерроризмвойнаЕС
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