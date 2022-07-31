У сотнях сіл Херсонщини критична ситуація, деякі повністю знищені – ОДА
На Херсонщині, де тривають активні бойові дії, є повністю знищені села, у деяких громадах залишилося жити до 10 осіб.
Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація
Дослівно: "На Херсонщині тривають активні бойові дії. У сотнях сіл області ситуація критична: розбиті дороги, знищені будинки, школи, заміновані поля та річки, пожежі у лісах, поранені та вбиті мирні люди.
Без світла та води деякі села вже 5 місяців, пенсії та соцвиплати у таких селах люди не отримують з березня. Люди змушені тікати на підконтрольну Україні територію, або у сусідні села.
Тож наразі є такі громади де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені".
Що передувало: Більша частина Херсонщини перебуває в окупації практично з самого початку повномасштабного наступу Росії в лютому. Водночас українська влада планує деокупацію області, низку населених пунктів уже звільнено, мешканців закликають виїхати з окупованої Херсонщини будь-якими можливими способами.