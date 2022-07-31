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В сотнях сел Херсонщины критическая ситуация, некоторые полностью уничтожены – ОГА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 16:39
Херсонская область, фото Getty Images

В Херсонской области, где продолжаются активные боевые действия, полностью уничтожены села, в некоторых общинах осталось жить до 10 человек.

Источник: Херсонская областная государственная администрация

Дословно: "В Херсонской области продолжаются активные боевые действия. В сотнях сел области ситуация критическая: разбиты дороги, уничтожены дома, школы, заминированы поля и реки, пожары в лесах, ранены и убиты мирные люди.

Без света и воды некоторые села уже 5 месяцев, пенсии и соцвыплаты в таких селах люди не получают с марта. Люди вынуждены бежать на подконтрольную Украине территорию или в соседние села.

Поэтому есть такие общины, где осталось жить до 10 человек, а некоторые села полностью уничтожены".

Что предшествовало: Большая часть Херсонской области находится в оккупации практически с самого начала полномасштабного наступления России в феврале. В то же время украинские власти планируют освобождение области, ряд населенных пунктов уже освобождены, жителей призывают выехать из оккупированной Херсонщины любыми возможными способами.

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Темы: Херсонская областьвойна
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