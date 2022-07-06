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Укрзалізниця додає вагони до евакуаційного потяга з Донеччини

Ольга Глущенко Середа, 6 липня 2022, 05:57
фото: УЗ

До потяга, який евакуює людей з Донеччини до Львова, додають вагонів.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "У зв’язку з інтенсифікацією бойових дій на Донеччині та зростанням потоку пасажирів з Донбасу Укрзалізниця додасть вагони до евакуаційного поїзда з Покровська".

Деталі: Укрзалізниця продовжує здійснювати в тому числі евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ — Дніпро — Львів.

Посадка для пасажирів із зони ведення бойових дій є безкоштовною, пасажири мають можливість безпосередньо на борту зареєструватись у програмі на тимчасове поселення та на отримання матеріальної допомоги для ВПО.

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Теми: Укрзалізницяевакуація
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