Укрзалізниця додає вагони до евакуаційного потяга з Донеччини
Середа, 6 липня 2022, 05:57
До потяга, який евакуює людей з Донеччини до Львова, додають вагонів.
Джерело: Укрзалізниця
Дослівно: "У зв’язку з інтенсифікацією бойових дій на Донеччині та зростанням потоку пасажирів з Донбасу Укрзалізниця додасть вагони до евакуаційного поїзда з Покровська".
Деталі: Укрзалізниця продовжує здійснювати в тому числі евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ — Дніпро — Львів.
Посадка для пасажирів із зони ведення бойових дій є безкоштовною, пасажири мають можливість безпосередньо на борту зареєструватись у програмі на тимчасове поселення та на отримання матеріальної допомоги для ВПО.
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