Укрзалізниця додає вагони до евакуаційного потяга з Донеччини

До потяга, який евакуює людей з Донеччини до Львова, додають вагонів.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "У зв’язку з інтенсифікацією бойових дій на Донеччині та зростанням потоку пасажирів з Донбасу Укрзалізниця додасть вагони до евакуаційного поїзда з Покровська".

Деталі: Укрзалізниця продовжує здійснювати в тому числі евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ — Дніпро — Львів.

Посадка для пасажирів із зони ведення бойових дій є безкоштовною, пасажири мають можливість безпосередньо на борту зареєструватись у програмі на тимчасове поселення та на отримання матеріальної допомоги для ВПО.