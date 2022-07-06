Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Укрзализныця добавляет вагоны к эвакуационному поезду из Донбасса

Ольга ГлущенкоСреда, 6 июля 2022, 05:57
фото: УЗ

К поезду, который эвакуирует людей из Донецкой области во Львов, добавляют вагоны.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "В связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области и ростом потока пассажиров из Донбасса Укрзализныця добавит вагоны к эвакуационному поезду из Покровска".

Детали: Укрзализныця продолжает осуществлять, в том числе, эвакуационные перевозки по маршруту Покровск - Днепр - Львов.

Посадка для пассажиров из зоны ведения боевых действий бесплатная, пассажиры имеют возможность непосредственно на борту зарегистрироваться в программе на временное поселение и на получение материальной помощи для ВПЛ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Укрзализныцяэвакуация
Главное сегодня

Захват Лисичанска стал важным успехом для РФ, но ситуация может скоро измениться – западная разведка

Духовенство УПЦ и ПЦУ согласовало "декларацию взаимопонимания"

Группа членов правительства собираются призвать Джонсона уйти в отставку

ВСУ отразили наступления врага на Бахмутском направлении – сводка Генштаба

Зеленский заверил, что между ним и Генштабом нет недоразумений

ВСУ опровергли российский фейк об уничтожении реактивных систем HIMARS

Все новости...
Укрзализныця
УЗ не будет повышать тарифы для пассажиров – Камышин
УЗ запускает собственное приложение и ищет 1000 тестировщиков
УЗ назначила эвакуационный поезд на 27 июня
Последние новости
22:18
У Фирташа выиграли суд о принудительном разделении азотного бизнеса Ostchem
22:11
"Даже окопаться было тяжело". Как чемпион мира по кикбоксингу защищает Украину и на ринге, и на фронте
21:36
В РФ создают аналог пионерской организации, где будут формировать мировоззрение детей
21:35
Россияне обстреляли Днепропетровщину из РСЗО, есть раненые - глава ОВА
21:30
Джонсон почти полностью потерял поддержку в процедурном комитете своей партии – СМИ
21:24
видеоРоссияне пытаются выбить ложь о Редисе и Калине – азовец, вернувшийся из плена
21:07
Захват Лисичанска стал важным успехом для РФ, но ситуация может скоро измениться – западная разведка
21:00
Какой ущерб нанесли россияне украинской медицинской системе – рассказали в Минздраве
20:41
Маскировался под латвийский: популярный в Украине сервис OnlyOffice прятал российские корни
20:22
фотоСепаратисты и росСМИ заявили о пожаре на нефтебазе в оккупированном Донецке
Все новости...