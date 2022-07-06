Укрзализныця добавляет вагоны к эвакуационному поезду из Донбасса
Среда, 6 июля 2022, 05:57
К поезду, который эвакуирует людей из Донецкой области во Львов, добавляют вагоны.
Источник: Укрзализныця
Дословно: "В связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области и ростом потока пассажиров из Донбасса Укрзализныця добавит вагоны к эвакуационному поезду из Покровска".
Детали: Укрзализныця продолжает осуществлять, в том числе, эвакуационные перевозки по маршруту Покровск - Днепр - Львов.
Посадка для пассажиров из зоны ведения боевых действий бесплатная, пассажиры имеют возможность непосредственно на борту зарегистрироваться в программе на временное поселение и на получение материальной помощи для ВПЛ.
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