Укрзализныця добавляет вагоны к эвакуационному поезду из Донбасса

К поезду, который эвакуирует людей из Донецкой области во Львов, добавляют вагоны.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "В связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области и ростом потока пассажиров из Донбасса Укрзализныця добавит вагоны к эвакуационному поезду из Покровска".

Детали: Укрзализныця продолжает осуществлять, в том числе, эвакуационные перевозки по маршруту Покровск - Днепр - Львов.

Посадка для пассажиров из зоны ведения боевых действий бесплатная, пассажиры имеют возможность непосредственно на борту зарегистрироваться в программе на временное поселение и на получение материальной помощи для ВПЛ.