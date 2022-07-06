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Укрзализныця добавляет вагоны к эвакуационному поезду из Донбасса

Ольга ГлущенкоСреда, 6 июля 2022, 05:57
Укрзализныця добавляет вагоны к эвакуационному поезду из Донбасса
фото: УЗ

К поезду, который эвакуирует людей из Донецкой области во Львов, добавляют вагоны.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "В связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области и ростом потока пассажиров из Донбасса Укрзализныця добавит вагоны к эвакуационному поезду из Покровска".

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Детали: Укрзализныця продолжает осуществлять, в том числе, эвакуационные перевозки по маршруту Покровск - Днепр - Львов.

Посадка для пассажиров из зоны ведения боевых действий бесплатная, пассажиры имеют возможность непосредственно на борту зарегистрироваться в программе на временное поселение и на получение материальной помощи для ВПЛ.

Темы: Укрзализныцяэвакуация
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