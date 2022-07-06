Зеленський запевнив, що між ним і Генштабом немає непорозумінь

Президент Володимир Зеленський розповів, що між ним і Генштабом немає жодних непорозумінь, а питання щодо дозволів на переміщення військовозобов’язаних – "дрібна помилка", у порівнянні з єдністю проти Росії.

Джерело: Зеленський у коментарі журналістам 6 липня

Пряма мова: "У нас сьогодні була зустріч з військовими. У нас вони щодня відбуваються ці засідання, але сьогодні ( 6 липня – ред.) було окреме засідання щодо рішення Генштабу 5 липня.

Ми вирішили, що рішення було прийнято не зовсім правильно і його відмінять.

Що стосується можливих непорозумінь між мною і Генштабом, то ніяких непорозумінь нема. Це дрібна помилка у порівнянні з тією великою єдністю, яку ми демонструємо перед обличчям російської загрози.

Це просто дрібниця. Це ні про що".

Що було раніше: 6 липня Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скасувати порядок отримання військовозобов’язаними дозволів на переміщення між областями України.

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Залужний повідомив, що начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала скасував дію документа, який передбачає надання дозволів військовозобов’язаним на виїзд за межі місця проживання під час дії воєнного стану та оголошення мобілізації.

За його словами, "наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів".

Передісторія:

Генеральний штаб ЗСУ 5 липня повідомив, що розробив Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання чи перебування громадянам України, які перебувають на військовому обліку, під час воєнного стану, адже таких дозволів вимагає закон.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Президент Володимир Зеленський обурився, що такі рішення приймають без нього.

А у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про вільне переміщення призовників, військовозобов‘язаних та резервістів територією України без отримання дозволу у військоматі.

Довідка: Пункт 4 статті 37 закону "Про військовий обов'язок та військову службу" від 1992 року мовить, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування.

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