Нападники на головреда "Нової газети" пов'язані з силовиками РФ та бойовиками ОРДЛО – ЗМІ

Російські журналісти припускають, що на редактора опозиційного видання "Новая газета" та лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова напали причетні до силовиків РФ та бойовиків ОРДЛО російські націоналісти.

Джерело: "Новая газета"

Деталі: Журналісти з'ясували, що один із ймовірних нападників Микола Трифонов пов'язаний з ФСБ.

Він виходець із нацруху РФ і пов'язаний із Союзом десантників Росії та іншими ветеранськими організаціями.

З цією організацією пов'язаний і телеграм-канал "СоюZ десантників", який першим опублікував відео нападу на Муратова та погрози "прийти до кожного".

Також Трифонов перебував у Донецькій області у квітні 2014 року, коли сепаратисти зайняли адмінбудівлі у Донецьку та Луганську, а потім оголосили про утворення "ДНР" та "ЛНР".

Микола Трифонов Youtube

Телефоном Трифонов заявив журналістам, що не нападав на Муратова: "Ні, звичайно, це був не я. І до Союзу десантників теж стосунку не маю".

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Чим він займається зараз, чоловік відповідати відмовився щодо інформації про його зв'язок з ветеранськими рухами та організацією "Союз десантників МДУ" відповів: "Напевно, ви помиляєтеся, це не я".

Також журналісти з'ясували ім'я іншого можливо причетного до нападу чоловіка - Іллю Марковця.

У Пскові на Марківця була зареєстрована компанія, що надає послуги приватного розшуку, - "Брати по зброї". Він також працював у службі безпеки продуктового ретейлера X5 Retail Group, а як мінімум з кінця 2015 року і до цього часу він - спеціаліст Школи сучасних психотехнологій.

Також він радник голови колегії Російського союзу офіцерів запасу Енріко Тодуа. Цей союз – організація, яка активно співпрацює зі структурами "ДНР".

Ілля Марковець Фото: ejednevnik-farser.info

Зазначається, що Марковець і Трифонов обидва мають зв'язки з силовиками РФ, правими та ветеранськими колами.

Марковець телефоном на запитання про його можливу причетність до злочину відповів: "Без коментарів" і кинув слухавку.

При цьому в ЗМІ зазначають, що за 3 місяці в РФ так і не відкрили кримінального провадження через напад, хоча у разі зазіхань на символи "Z" винних знаходять надзвичайно швидко.

7 квітня в купе поїзда "Москва-Самара" невідомий облив червоною фарбою з ацетоном головного редактора опозиційного видання "Новая газета" і лавреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова.

Довідково: 2021 року головний редактор видання "Новая газета" Дмитро Муратов отримав Нобелівську премію миру за зусилля із захисту свободи слова". 22 березня 2022 року Муратов заявив, що продає свою медаль від Нобелівського комітету, аби віддати виручені кошти на допомогу українським біженцям, постраждалим від бойових дій російської армії.

Видання засноване ще 1993 року. На початку 2000-х саме на шпальтах цієї газети публікували статті головних критиків російського президента Володимира Путіна та його оточення, зокрема правозахисниці Анни Політковської, яку вбили 2006 року в ліфті її будинку.

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