У Росії напали в купе поїзда на головного редактора опозиційної "Нової газети" 

Дмитро Муратов на врученні нобелівської премії миру в 2021 році. фото: getty images

У купе поїзда "Москва-Самара" невідомий облив червоною фарбою з ацетоном головного редактора опозиційного видання "Новая газета" і лавреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова.

Джерело: telegram-канал "Новой газеты" з коментарем Муратова

Пряма мова Муратова: "Облили в купе олійною фарбою з ацетоном. Очі страшенно пече. Потяг Москва-Самара. Олійний запах в усьому вагоні.

Відправлення затримують на 30 хвилин. Спробую відмитися. Він викрикнув: "Муратов, ось тобі за наших пацанів".

Муратов після нападу Фото: Новая газета

Облите купе Муратова Фото: новая газета

Чому це важливо: Видання "Новая газета" донедавна висвітлювала неофіційні дані про втрати російської армії та розповідала про опір українських захисників, що йде всупереч російській офіційній пропаганді. Крім того, деякі матеріали підтверджували, що російські війська обстрілювали цивільне населення.

Довідково: 2021 року головний редактор видання "Новая газета" Дмитро Муратов отримав Нобелівську премію миру за зусилля із захисту свободи слова". 22 березня 2022 року Муратов заявив, що продає свою медаль від Нобелівського комітету, аби віддати виручені кошти на допомогу українським біженцям, постраждалим від бойових дій російської армії.

Видання засноване ще 1993 року. На початку 2000-х саме на шпальтах цієї газети публікували статті головних критиків російського президента Володимира Путіна та його оточення, зокрема правозахисниці Анни Політковської, яку вбили 2006 року в ліфті її будинку.

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