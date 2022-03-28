У Росії припиняє діяльність опозиційна "Новая газета"
Через попередження Роскомнагляду редакція опозиційного видання "Новая газета" призупиняє свою діяльність до завершення російсько-української війни.
Джерело: повідомлення на сайті видання
Дослівно: "Ми отримали ще одне попередження Роскомнагляду.
Після цього ми призупиняємо випуск газети на сайті, у соцмережах й на папері – до закінчення "спеціальної операції на території України".
Довідково: 2021 року головний редактор видання "Новая газета" Дмитро Муратов отримав Нобелівську премію миру за зусилля із захисту свободи слова". 22 березня 2022 року Муратов заявив, що продає свою медаль від Нобелівського комітету, аби віддати виручені кошти на допомогу українським біженцям, постраждалим від бойових дій російської армії.
Видання засноване ще 1993 року. На початку 2000-х саме на шпальтах цієї газети публікували статті головних критиків російського президента Володимира Путіна та його оточення, зокрема правозахисниці Анни Політковської, яку вбили 2006 року в ліфті її будинку.
Передісторія:
- Після ухвалення в Росії так званого "закону про фейки щодо російської армії" 4 березня "Новая газета" була змушена змінити вислови "війна Росії проти України" на "спеціальна військова операція", аби мати можливість й надалі публікувати матеріали на території РФ. Попри цензуру, редактори іронічно обходили примус до вжитку "спеціальна військова операція".
- 27 березня низка російських "ліберальних" журналістів взяли півторагодинне інтерв’ю в президента України Володимира Зеленського. Низку запитань передав і главред "Новой газеты" Дмитро Муратов, хоча сам не зміг доєднатися до відеоконференції із Зеленським.
- Відразу після анонсу Роскомнагляд за звернення російської генпрокуратури заборонили публікувати текст та відео інтерв’ю, поки силовики не здійснять перевірку змісту.
- У Кремлі заявили, після погроз Роскомнагляду, що взагалі "не бояться" інтерв’ю Зеленського.
- Також 28 березня російський засновник інтернет-мультфільму "Масяня" Олег Куваєв сказав, що сайт, де розміщений антипутінський епізод мультфільму блокує Роскомнагляд. У цій серії головні персонажі обурюються війною Росії проти Україна, а головна персонажка Масяня схиляє Путіна до суїциду.