Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії припиняє діяльність опозиційна "Новая газета"

Денис КарловськийПонеділок, 28 березня 2022, 15:24
Головний редактор "Новой газети" виходіть з офісу редакції в Москві. Фото: getty images

Через попередження Роскомнагляду редакція опозиційного видання "Новая газета" призупиняє свою діяльність до завершення російсько-української війни.  

Джерело: повідомлення на сайті видання

Дослівно: "Ми отримали ще одне попередження Роскомнагляду.

Після цього ми призупиняємо випуск газети на сайті, у соцмережах й на папері – до закінчення "спеціальної операції на території України". 

Довідково: 2021 року головний редактор видання "Новая газета" Дмитро Муратов отримав Нобелівську премію миру за зусилля із захисту свободи слова". 22 березня 2022 року Муратов заявив, що продає свою медаль від Нобелівського комітету, аби віддати виручені кошти на допомогу українським біженцям, постраждалим від бойових дій російської армії.

Видання засноване ще 1993 року. На початку 2000-х саме на шпальтах цієї газети публікували статті головних критиків російського президента Володимира Путіна та його оточення, зокрема правозахисниці Анни Політковської, яку вбили 2006 року в ліфті її будинку. 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Після ухвалення в Росії так званого "закону про фейки щодо російської армії" 4 березня "Новая газета" була змушена змінити вислови "війна Росії проти України" на "спеціальна військова операція", аби мати можливість й надалі публікувати матеріали на території РФ. Попри цензуру, редактори іронічно обходили примус до вжитку "спеціальна військова операція".
  • 27 березня низка російських "ліберальних" журналістів взяли півторагодинне інтерв’ю в президента України Володимира Зеленського. Низку запитань передав і главред "Новой газеты" Дмитро Муратов, хоча сам не зміг доєднатися до відеоконференції із Зеленським.
  • Відразу після анонсу Роскомнагляд за звернення російської генпрокуратури заборонили публікувати текст та відео інтерв’ю, поки силовики не здійснять перевірку змісту.
  • У Кремлі заявили, після погроз Роскомнагляду, що взагалі "не бояться" інтерв’ю Зеленського. 
  • Також 28 березня російський засновник інтернет-мультфільму "Масяня" Олег Куваєв сказав, що сайт, де розміщений антипутінський епізод мультфільму блокує Роскомнагляд. У цій серії головні персонажі обурюються війною Росії проти Україна, а головна персонажка Масяня схиляє Путіна до суїциду.

Теми: цензураЗМІРосіямедіа
Головне сьогодні

Хто пішов у "гауляйтери", робіть собі прописку в Ростові – Зеленський

Удар по Бєлгороду, ймовірно, ускладнить для РФ атаки на Харків – розвідка Британії

У Сербії спалахнув скандал через продаж зброї Україні

Генерал-майор СБУ "понизив" себе до рядового, щоб утекти за кордон - ДБР

доповненоОдещина: росіяни завдали ракетного удару, є постраждалі

Кличко просить не вертатись в Київ: ризик померти – високий

Усі новини...
цензура
У Путіна після заборони інтерв'ю із Зеленським заявили, що не бояться заяв президента України
В Росії заблокували сервіс Google News 
Колишня пропагандистка "Першого телеканалу" закликала росіян не бути зомбі
Останні новини
05:41
NYT: Вперше за час війни США допоможуть передати Україні танки
05:32
США нададуть Україні засоби захисту від хімічної зброї
04:48
Росіяни пошкодили в Україні понад 50 об’єктів культури – ЮНЕСКО
04:20
США нададуть Україні ще військової допомоги на 300 млн доларів
04:04
Щоб знизити рівень напруги - США відклали випробування ракети Minuteman III
03:52
На Харківщині найгарячішою точкою лишається Ізюм – голова ОВА
03:20
Заради українських біженців – у Молдові пояснили, чому не вводять санкції проти РФ
02:44
фотоЗСУ звільнили ще одне село на Чернігівщині
02:10
Хакери злили дані російського заводу, де роблять запчастини для ЗРК
02:08
Мукачево перейменує вулиці, названі на честь росіян
Усі новини...