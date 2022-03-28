У Росії припиняє діяльність опозиційна "Новая газета"

Через попередження Роскомнагляду редакція опозиційного видання "Новая газета" призупиняє свою діяльність до завершення російсько-української війни.

Джерело: повідомлення на сайті видання

Дослівно: "Ми отримали ще одне попередження Роскомнагляду.

Після цього ми призупиняємо випуск газети на сайті, у соцмережах й на папері – до закінчення "спеціальної операції на території України".

Довідково: 2021 року головний редактор видання "Новая газета" Дмитро Муратов отримав Нобелівську премію миру за зусилля із захисту свободи слова". 22 березня 2022 року Муратов заявив, що продає свою медаль від Нобелівського комітету, аби віддати виручені кошти на допомогу українським біженцям, постраждалим від бойових дій російської армії.

Видання засноване ще 1993 року. На початку 2000-х саме на шпальтах цієї газети публікували статті головних критиків російського президента Володимира Путіна та його оточення, зокрема правозахисниці Анни Політковської, яку вбили 2006 року в ліфті її будинку.

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