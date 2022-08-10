У Росії палає нафтосховище поблизу Маріуполя – Андрющенко

Пожежа у Єйську в Росії, фото з телеграму Андрющенка

В російському Єйську, який розташований навпроти окупованого Маріуполя, зранку 10 серпня чутно вибухи та палає нафтосховище.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "В російському Єйську, що майже напроти Маріуполя – через "Азов" за 30 кілометрів – раптом теж бавовна зранку. Палає нафтосховище. Мабуть, теж хтось невдало кинув недопалок".

Деталі: За його словами, саме з Єйська росіяни планують завозити БК до порту Маріуполя. Крім того, у Єйську розташований вантажний авіатермінал.

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