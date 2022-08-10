В России горит нефтехранилище недалеко от Мариуполя – Андрющенко
Среда, 10 августа 2022, 10:28
В российском Ейске, расположенном напротив оккупированного Мариуполя, утром слышны взрывы и горит нефтехранилище.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "В российском Ейске, который находится почти напротив Мариуполя – через "Азов" в 30 километрах – вдруг тоже хлопок утром. Пылает нефтехранилище. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок".
Детали: По его словам, именно из Ейска россияне планируют завозить БК в порт Мариуполя. Кроме того, в Ейске расположен грузовой авиатерминал.
Предыстория:
- В качестве основной причины взрыва боеприпасов на аэродроме Саки 9 августа Минобороны России называет нарушение требований пожарной безопасности.
- До этого в российском Белгороде, расположенном недалеко от украинской границы, также произошел пожар на нефтебазе.
- О пожаре на нефтебазе сообщалось и в российском Брянске.