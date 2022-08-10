В России горит нефтехранилище недалеко от Мариуполя – Андрющенко

Пожар в Ейске в России, фото с телеграма Андрющенко

В российском Ейске, расположенном напротив оккупированного Мариуполя, утром слышны взрывы и горит нефтехранилище.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "В российском Ейске, который находится почти напротив Мариуполя – через "Азов" в 30 километрах – вдруг тоже хлопок утром. Пылает нефтехранилище. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок".

Детали: По его словам, именно из Ейска россияне планируют завозить БК в порт Мариуполя. Кроме того, в Ейске расположен грузовой авиатерминал.

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