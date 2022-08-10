Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России горит нефтехранилище недалеко от Мариуполя – Андрющенко

"Украинская правда"Среда, 10 августа 2022, 10:28
Пожар в Ейске в России, фото с телеграма Андрющенко

В российском Ейске, расположенном напротив оккупированного Мариуполя, утром слышны взрывы и горит нефтехранилище.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "В российском Ейске, который находится почти напротив Мариуполя – через "Азов" в 30 километрах – вдруг тоже хлопок утром. Пылает нефтехранилище. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок".

 

Детали: По его словам, именно из Ейска россияне планируют завозить БК в порт Мариуполя. Кроме того, в Ейске расположен грузовой авиатерминал.

Предыстория:

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: РосcиянефтьпожарМариуполь
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украина договорилась со Швейцарией о представительстве интересов в РФ. Москва против

В ЕС изменили правила относительно украинских водительских удостоверений для беженцев

В Италии впервые будут судить за "наемство" парня, уехавшего воевать на стороне Украины

Завершить активную фазу войны до зимы жизненно необходимо – ОП

СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа, который выступает на росТВ

Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам

Все новости...
Росcия
Узбекистан не хочет видеть своих граждан на войне в Украине: диаспора в России собиралась ехать
В РФ признают критическую зависимость металлургии от подсанкционного оборудования
Lufthansa не будет летать в Россию до марта 2023 года
Последние новости
21:20
"Укроборонпром" договорился о сотрудничестве с 18 оборонными компаниями Дании
21:14
Правительство Германии "не имеет единой позиции" по запрету выдачи виз россиянам
21:08
Обстрел остановки в Николаеве: количество погибших возросло до 8 человек
21:05
Российская нефть снова пошла через "Дружбу" после оплаты транзита Венгрией
20:53
США считают, что россияне уже учатся управлять иранскими дронами – СМИ
20:51
Иностранные кредиторы Укравтодора и Укрэнерго тоже согласились перенести выплаты по долгу
20:50
фотоВ Мариуполе бунт из-за отсутствия зарплат – Андрющенко
20:25
Украина договорилась со Швейцарией о представительстве интересов в РФ. Москва против
20:19
Уволенная руководительница Amnest Украина: Отчет о ВСУ поставил гражданских в еще большую опасность, чем они были до этого
20:00
Попытки россиян продвинуться к Бахмуту, Соледару и Авдеевке не удались – Генштаб
Все новости...