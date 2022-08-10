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ЗСУ вивели з ладу Каховський міст на Херсонщині – ОК "Південь"

"Українська правда"Середа, 10 серпня 2022, 14:59
ЗСУ вивели з ладу Каховський міст на Херсонщині – ОК Південь
Каховська ГЕС, фото з Вікіпедії

Каховський міст на Херсонщині став непридатним до використання після удару по ньому ЗСУ.

Джерело: ОК "Південь" в Facebook та Херсонська обласна державна адміністрація в Facebook

Дослівно ОК "Південь": "Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве". 

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Деталі: У Херсонській ОДА також підтвердили, що Каховський міст є непридатним до використання після удару ЗСУ.  

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Теми: Херсонська областьХерсонвійнадороги
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