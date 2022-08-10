ЗСУ вивели з ладу Каховський міст на Херсонщині – ОК "Південь"
Середа, 10 серпня 2022, 14:59
Каховський міст на Херсонщині став непридатним до використання після удару по ньому ЗСУ.
Джерело: ОК "Південь" в Facebook та Херсонська обласна державна адміністрація в Facebook
Дослівно ОК "Південь": "Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве".
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Деталі: У Херсонській ОДА також підтвердили, що Каховський міст є непридатним до використання після удару ЗСУ.
Передісторія:
- Збройні сили в ніч проти 8 серпня завдали удару по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині.
- Росіяни перенесли дату відкриття Антонівського мосту після удару по ньому ЗСУ.
- З окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару ЗСУ по мостах.
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