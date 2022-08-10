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ВСУ вывели из строя Каховский мост в Херсонской области – ОК "Юг"

"Украинская правда"Среда, 10 августа 2022, 14:59
ВСУ вывели из строя Каховский мост в Херсонской области – ОК Юг
Каховская ГЭС, фото из Википедии

Каховский мост в Херсонской области стал непригодным к использованию после удара по нему ВСУ.

Источник: ОК "Юг" в Facebook и Херсонская областная государственная администрация в Facebook

Дословно ОК "Юг": "Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но эффективное".

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Детали: В Херсонской ОГА также подтвердили, что Каховский мост непригоден к использованию после удара ВСУ.

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Темы: Херсонская областьХерсонвойнадороги
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