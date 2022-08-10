ВСУ вывели из строя Каховский мост в Херсонской области – ОК "Юг"
Среда, 10 августа 2022, 14:59
Каховский мост в Херсонской области стал непригодным к использованию после удара по нему ВСУ.
Источник: ОК "Юг" в Facebook и Херсонская областная государственная администрация в Facebook
Дословно ОК "Юг": "Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но эффективное".
Детали: В Херсонской ОГА также подтвердили, что Каховский мост непригоден к использованию после удара ВСУ.
Предыстория:
- Вооруженные силы в ночь на 8 августа нанесли удар по Антоновскому и Каховскому мостам на Херсонщине.
- Россияне перенесли дату открытия Антоновского моста после удара по нему ВСУ.
- С оккупированного Херсона начали вывозить семьи российских военных после очередного удара ВСУ по мостам.