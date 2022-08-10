СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа-пропагандиста, який виступає на росТВ

СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа від "Партії регіонів" Ігора Маркова, якого раніше звинуватили у колабораційній діяльності.

Джерело: Служби безпеки України у Telegram, Офіс генерального прокурора у Telegram, джерела УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни. Він, як так званий експерт, в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію РФ і транслював тези про росіян.

У зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа нев’їздна до цивілізованих країн".

Деталі: Правоохоронці не називають прізвище, однак, за даними УП, фігурантом справи є колишній народний депутат України 7-го скликання та ексдепутат Одеської міської ради Ігор Марков, який у 2014 році виїхав на територію РФ.

В СБУ додали, що наразі екснардепа підозрюють за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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