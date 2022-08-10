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СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа-пропагандиста, який виступає на росТВ

"Українська правда"Середа, 10 серпня 2022, 17:25
Марков, Скріншот/Youtube/Думская Нет

СБУ оголосила у міжнародний розшук екснардепа від "Партії регіонів" Ігора Маркова, якого раніше звинуватили у колабораційній діяльності.

Джерело: Служби безпеки України у Telegram, Офіс генерального прокурора у Telegram, джерела УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни. Він, як так званий експерт, в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію РФ і транслював тези про росіян.

У зв'язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа нев’їздна до цивілізованих країн".

Деталі: Правоохоронці не називають прізвище, однак, за даними УП, фігурантом справи є колишній народний депутат України 7-го скликання та ексдепутат Одеської міської ради Ігор Марков, який у 2014 році виїхав на територію РФ.

В СБУ додали, що наразі екснардепа підозрюють за такими статтями Кримінального кодексу:

  •  ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  •  ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  •  ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  •  ст. 436 (пропаганда війни);
  •  ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 червня стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру в колабораційний діяльності колишньому народному депутату України Ігорю Маркову.
  • До цього співробітники Служби безпеки України викрили факти фінансування ним незаконних збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР".

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Теми: Партія регіонівРосіяСБУрозшук
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