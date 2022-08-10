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СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа, который выступает на росТВ

"Украинская правда"Среда, 10 августа 2022, 17:25
Марков, Скриншот/Youtube/Думская Нет

СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа от "Партии регионов" Игоря Маркова, которого ранее обвинили в коллаборационной деятельности.

Источник: Службы безопасности Украины в Telegram, Офис генерального прокурора в Telegram, источники УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "В основу нового подозрения легли его последние действия и призывы к войне. Он, как так называемый эксперт, в эфире прокремлевских СМИ публично призвал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию РФ и транслировал тезисы россиян.

В связи с объявлением в международный розыск теперь этот человек не сможет въехать в цивилизованные страны".

Детали: Правоохранители не называют фамилию. Однако, по данным источников УП, фигурантом дела является бывший народный депутат Украины 7-го созыва, эксдепутат Одесского городского совета и член Партии регионов Игорь Марков, который в 2014 году выехал на территорию РФ.

В СБУ добавили, что экс-нардеп подозревается по следующим статьям Уголовного кодекса:

  •  ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  •  ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
  •  ч. 1, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  •  ст. 436 (пропаганда войны);
  •  ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 июня стало известно, что правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему народному депутату Украины Игорю Маркову.
  • До этого сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты финансирования им незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Темы: Партия регионовРосcияСБУрозыск
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