На Чонгарі лунали вибухи, Херсонщина палає, ворог знову обстріляв Харків - дані ОВА

Потужного удару в ніч на 11 серпня зазнала Дніпропетровська область, росіяни знову вдарили по Харкову, на Луганському напрямку ЗСУ затято відбиває спроби штурму ворога.

Джерело: дані голів обласних військових адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 8.00 11 серпня

Дніпропетровщина: ворог обстріляв Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Дніпровський райони.

У Нікопольському під удар потрапили Нікополь та Червоногригорівська громада. У Нікополі троє людей загинули, семеро поранені (загалом 9 поранених в області –ред.), серед поранених — 13 річна дитина. У місті пошкоджено понад 40 багатоповерхівок, три школи, магазини, гаражі, автівки. Перебито лінію електропередач, понад 6000 людей без світла.

У Нікополі рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих квартир.

Херсонщина: тут ударів по окупантах завдають українські захисники, зокрема нанесено удари ЗСУ по мосту в районі Каховської ГЕС.

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Також уночі було знищено декілька складів та позицій військових РФ, які розміщені на Херсонщині. Минулої доби російські військові продовжили здійснювати обстріли із танків та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдали авіаційних ударів поблизу громад, які межують із деокупованими селами та сусідніми регіонами. Також окупанти вели повітряну розвідку БпЛА.

Через бойові дії тривають пожежі на всій території області. Масштабна пожежа трапилася на адмінкордоні Чонгар, до цього там було чутно вибухи.

Сумщина: вночі — мінометні обстріли Хотінської, Юнаківської, Середино-Будської громад. Інформація щодо наслідків уточнюються.

За минулу добу росіяни випустили близько 200 мін та снарядів по територіях громад: Білопільської, Краснопільської, Новослобідської, Сумської, Хотінської. Використовували також стрілецьку зброю.

Внаслідок обстрілів тимчасово без газу лишалися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. Наразі більшість проблем усунута.

Харківщина: у четвер близько 4.30 було влучання в Київський район міста Харків, пошкоджена одноповерхова офісна будівля, балкони та вікна в житловому домі. Пожежі та постраждалих немає.

По області окупанти наносили удари по Харківському району (у Циркунах - 12 пожеж), Чугуївському, Ізюмському районах.

За даними екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждала одна людина, стан середній.

Луганщина: протягом минулої доби росіяни застосовували авіацію поблизу вісьмох населених пунктів, розташованих на межі областей.

Безуспішно штурмували одразу за вісьмома напрямками – під тиском ЗСУ повсюди відступили. Ще на трьох ділянках бої тривають.

Донеччина: вночі — обстріл Краматорська ракетним комплексом С300. Пошкоджено щонайменше три приватні будинки. Про постраждалих інформація поки що не надходила.

За добу росіяни обстріляли Авдіївку, Красногорівку, Курахове, Бахмут, Мар’їнку, с. Кам’янка, с. Карлівка, с. Олександропіль, с. Ласточкине. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, 12 приватних житлових будинків, будівлі ПрАТ "АКХЗ", магазин, електромережа, службовий автомобіль.

За добу по області 11 загиблих та 8 поранених цивільних.

Миколаївщина: ввечері 10 серпня та зранку четверга ворог обстрілював село Костянтинівка Первомайської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає.

Баштанський район: у середу з вечора — обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Станом на зараз тривають обстріли за межами громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби обстрілів зазнали села Лепетиха та Кавказ. В смт Березнегувате внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.