На Чонгаре были взрывы, Херсонщина пылает, враг снова обстрелял Харьков - данные ОВА

От мощного удара в ночь на 11 августа претерпела Днепропетровская область, россияне снова ударили по Харькову, на Луганском направлении ВСУ упорно отражает попытки штурма врага.

Источник: данные глав областных военных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 11 августа

Днепропетровщина: враг обстрелял Никопольский, Криворожский, Синельниковский и Днепровский районы.

В Никопольском под удар попали Никополь и Красногригорьевская община. В Никополе три человека погибли, семь ранены (в общей сложности 9 раненых в области – ред.), среди раненых — 13 летний ребенок. В городе повреждено более 40 многоэтажек, три школы, магазины, гаражи, автомобили. Перебита линия электропередач, более 6000 человек без света

В Никополе спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных квартир.

Херсонщина: здесь удары по оккупантам наносят украинские защитники, в частности нанесены удары ВСУ по мосту в районе Каховской ГЭС.

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Также ночью было уничтожено несколько складов и позиций военных РФ, которые размещены в Херсонской области. В минувшие сутки российские военные продолжили обстрелы из танков и артиллерии различных калибров вдоль линии боевого столкновения и нанесли авиационные удары вблизи общин, граничащих с деоккупированными селами и соседними регионами. Также оккупанты вели воздушную разведку БПЛА.

Из-за боевых действий продолжаются пожары на всей территории области. Масштабный пожар произошел на админгранице Чонгар, до этого там были слышны взрывы.

Сумщина: ночью - минометные обстрелы Хотинской, Юнаковской, Середино-Будской общин. Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки россияне выпустили около 200 мин и снарядов по территориям общин: Белопольской, Краснопольской, Новослободской, Сумской, Хотинской. Использовали также стрелковое оружие.

В результате обстрелов временно без газа оставались люди в Сумской, Краснопольской и Хотинской общинах. Сейчас большинство проблем устранено.

Харьковщина: в четверг около 4.30 было попадание в Киевский район города Харькова, повреждено одноэтажное офисное здание, балконы и окна в жилом доме. Пожаров и пострадавших нет.

По области оккупанты наносили удары по Харьковскому району (в Циркунах - 12 пожаров), Чугуевском, Изюмском районах.

По данным экстренной медицинской помощи, в течение суток пострадал один человек, состояние среднее.

Луганщина: за прошедшие сутки россияне применяли авиацию вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на границе областей.

Безуспешно штурмовали сразу по восьми направлениям – под давлением ВСУ повсюду отступили. Еще на трех участках бои продолжаются.

Донетчина: ночью — Краматорск обстрелян ракетным комплексом С300. Повреждены по меньшей мере три частных дома. О пострадавших информация пока не поступала.

За сутки россияне обстреляли Авдеевку, Красногоровку, Курахово, Бахмут, Марьинку, с. Каменка, с. Карловка, с. Александрополь, с. Ласточкино. Повреждены 2 многоэтажки, 12 частных жилых домов, здания ЧАО "АКХЗ", магазин, электросеть, служебный автомобиль.

В сутки по области 11 погибших и 8 раненых гражданских.

Николаевщина: вечером 10 августа и утром четверга враг обстреливал село Константиновка Первомайской общины. Последствия повреждений уточняются. Пострадавших нет.

Баштанский район: в среду с вечера обстрелы за пределами населенных пунктов Широковской общины. На сегодняшний день продолжаются обстрелы за пределами общины. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. За прошедшие сутки обстрелам подверглись деревням Лепетиха и Кавказ. В пгт Березнеговатое в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар сухой травы на открытой территории. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Киевской и Житомирской.