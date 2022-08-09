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Окупований Сєвєродонецьк не зможе перезимувати, люди виїжджають – Гайдай

"Українська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 11:57
Багатоповерхівка у Cєвєродонецьку, фото за 22 травня з телеграму Гайдая

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в окупованому Сєвєродонецьку немає ні води, ні електроенергії, через що перезимувати в таких умовах буде неможливо.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Ані світа, ані води в Сєвєродонецьку немає. Не працює й система каналізації – в місті відсутні спеціалісти необхідного рівня для відновлення комунікацій.

Майже всі люди, які спробували повернутися в місто, побули там декілька днів, зрозуміли, що перезимувати в цих умовах неможливо, і виїхали знов".

Деталі: За його словами, в місті також зруйновані приміщення мережевих магазинів, через що продукти туди завозять з інших населених пунктів.

Гайдай додав, що окупаційна влада все ще намагається створити картинку "відновлення життя". Зокрема, коли до Сєвєродонецька приїжджає російське телебачення, місцевим мешканцям починають роздавати харчові набори.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У березні стало відомо, що у результаті ворожих обстрілів низка населених пунктів у Луганській області залишились без світла, газу, опалення і води.
  • Через відсутність опалення в Україні анонсували обов'язкову евакуацію з Донеччини. 
  • До цього Гайдай повідомив, що влада наразі не може евакуювати людей з Луганської області, виїхати можна лише самостійно.

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Теми: Луганська областьСєвєродонецькокупаціяевакуація
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