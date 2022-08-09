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Окупований Сєвєродонецьк не зможе перезимувати, люди виїжджають – Гайдай

"Українська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 11:57
Окупований Сєвєродонецьк не зможе перезимувати, люди виїжджають – Гайдай
Багатоповерхівка у Cєвєродонецьку, фото за 22 травня з телеграму Гайдая

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в окупованому Сєвєродонецьку немає ні води, ні електроенергії, через що перезимувати в таких умовах буде неможливо.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Ані світа, ані води в Сєвєродонецьку немає. Не працює й система каналізації – в місті відсутні спеціалісти необхідного рівня для відновлення комунікацій.

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Майже всі люди, які спробували повернутися в місто, побули там декілька днів, зрозуміли, що перезимувати в цих умовах неможливо, і виїхали знов".

Деталі: За його словами, в місті також зруйновані приміщення мережевих магазинів, через що продукти туди завозять з інших населених пунктів.

Гайдай додав, що окупаційна влада все ще намагається створити картинку "відновлення життя". Зокрема, коли до Сєвєродонецька приїжджає російське телебачення, місцевим мешканцям починають роздавати харчові набори.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • У березні стало відомо, що у результаті ворожих обстрілів низка населених пунктів у Луганській області залишились без світла, газу, опалення і води.
  • Через відсутність опалення в Україні анонсували обов'язкову евакуацію з Донеччини. 
  • До цього Гайдай повідомив, що влада наразі не може евакуювати людей з Луганської області, виїхати можна лише самостійно.

Теми: Луганська областьСєвєродонецькокупаціяевакуація
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