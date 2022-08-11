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Maxar опублікувала нові супутникові знімки аеродрому в Криму після вибухів

"Українська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 18:19
Maxar опублікувала нові супутникові знімки аеродрому в Криму після вибухів
Аеродром у Новофедорівці 10 серпня, Maxar

Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки військового аеродрому в Новофедорівці в Криму, зроблені 10 серпня. 

Джерело: Reuters та "Радіо Свобода"

Деталі: На інфрачервоних фото спалена рослинність зображена чорним або сірим кольором, а неспалена – червоним або рожевим. 

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Дослівно Reuters: "На фотографіях видно три майже ідентичні кратери, де з явною точністю вдарили по будівлях російської авіабази Сакі. База на південно-західному узбережжі Криму зазнала значних ушкоджень від пожежі, чітко видно згорілу оболонку щонайменше восьми знищених військових літаків".

Інфрачервоний супутниковий знімок аеродрому в Новофедорівці 10 серпня
Інфрачервоний супутниковий знімок аеродрому в Новофедорівці 10 серпня
Інфрачервоний знімок Новофедорівки 10 серпня
Інфрачервоний знімок Новофедорівки 10 серпня
Інфрачервоний знімок аеродрому 10 серпня
Інфрачервоний знімок аеродрому 10 серпня
Аеродром при звичайному світлі 10 серпня
Аеродром при звичайному світлі 10 серпня
Новофедорівка 16 травня
Новофедорівка 16 травня
Новофедерівка 10 серпня
Новофедерівка 10 серпня

Передісторія: 

  • Зранку 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму.
  • У Міністерстві оборони України заявити, що не знають причину вибухів та пожежі на території аеродрому.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що 9 серпня Росія втратила на аеродромі "Саки" в окупованому Криму 9 військових літаків. ЗМІ опублікували перші супутникові знімки аеродрому. 

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Теми: Крим
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