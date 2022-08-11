Maxar опублікувала нові супутникові знімки аеродрому в Криму після вибухів

Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки військового аеродрому в Новофедорівці в Криму, зроблені 10 серпня.

Джерело: Reuters та "Радіо Свобода"

Деталі: На інфрачервоних фото спалена рослинність зображена чорним або сірим кольором, а неспалена – червоним або рожевим.

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Дослівно Reuters: "На фотографіях видно три майже ідентичні кратери, де з явною точністю вдарили по будівлях російської авіабази Сакі. База на південно-західному узбережжі Криму зазнала значних ушкоджень від пожежі, чітко видно згорілу оболонку щонайменше восьми знищених військових літаків".

Інфрачервоний супутниковий знімок аеродрому в Новофедорівці 10 серпня

Інфрачервоний знімок Новофедорівки 10 серпня

Інфрачервоний знімок аеродрому 10 серпня

Аеродром при звичайному світлі 10 серпня

Новофедорівка 16 травня

Новофедерівка 10 серпня

Передісторія:

Зранку 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму.

У Міністерстві оборони України заявити, що не знають причину вибухів та пожежі на території аеродрому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 9 серпня Росія втратила на аеродромі "Саки" в окупованому Криму 9 військових літаків. ЗМІ опублікували перші супутникові знімки аеродрому.