Росія втратила на аеродромі в Криму 9 літаків – є супутникові знімки
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 9 серпня Росія втратила на аеродромі "Саки" в окупованому Криму 9 військових літаків.
Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 10 серпня, а також супутникові знімки, які публікують "Схеми"
Пряма мова Зеленського: "Тільки за одну минулу добу окупанти втратили десять бойових літаків: дев’ять у Криму і ще один – на Запорізькому напрямку. Є в окупантів і нові втрати бронетехніки, складів з боєприпасами, логістичних маршрутів…".
Деталі: Водночас, "Схеми" опублікували фото сервісу Planet Labs з аеродрому біля Новофедорівки в окупованому Криму.
На знімку видно місця ураження, на яких до вибухів дислокувались 9 літаків. Серед них – винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М.
Цьому передувало: Вранці Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу російська армія втратила у війні проти України 9 літаків. Про знищення близько 10 літаків внаслідок вибухів на аеродромі "Саки" в Криму повідомили і в Повітряних силах ЗСУ.
Передісторія:
- 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи. Мешканці Криму публікували у соцмережах відео, на яких було видно як мінімум два епіцентри вогню, та розповідали, що чули від 7 до 12 вибухів.
- Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАСС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.
- Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.
- "The New York Times" із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ не причетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці в окупованому Росією Криму.