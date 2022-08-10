Росія втратила на аеродромі в Криму 9 літаків – є супутникові знімки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 9 серпня Росія втратила на аеродромі "Саки" в окупованому Криму 9 військових літаків.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 10 серпня, а також супутникові знімки, які публікують "Схеми"

Пряма мова Зеленського: "Тільки за одну минулу добу окупанти втратили десять бойових літаків: дев’ять у Криму і ще один – на Запорізькому напрямку. Є в окупантів і нові втрати бронетехніки, складів з боєприпасами, логістичних маршрутів…".

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Деталі: Водночас, "Схеми" опублікували фото сервісу Planet Labs з аеродрому біля Новофедорівки в окупованому Криму.

На знімку видно місця ураження, на яких до вибухів дислокувались 9 літаків. Серед них – винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М.

Цьому передувало: Вранці Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу російська армія втратила у війні проти України 9 літаків. Про знищення близько 10 літаків внаслідок вибухів на аеродромі "Саки" в Криму повідомили і в Повітряних силах ЗСУ.

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