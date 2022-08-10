Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія втратила на аеродромі в Криму 9 літаків – є супутникові знімки

Олена РощінаСереда, 10 серпня 2022, 22:47
Аеродром "Саки" в Криму після вибухів, фото "Схеми"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 9 серпня Росія втратила на аеродромі "Саки" в окупованому Криму 9 військових літаків.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 10 серпня, а також супутникові знімки, які публікують "Схеми"

Пряма мова Зеленського: "Тільки за одну минулу добу окупанти втратили десять бойових літаків: дев’ять у Криму і ще один – на Запорізькому напрямку. Є в окупантів і нові втрати бронетехніки, складів з боєприпасами, логістичних маршрутів…".

Деталі: Водночас, "Схеми" опублікували фото сервісу Planet Labs з аеродрому біля Новофедорівки в окупованому Криму. 

 

На знімку видно місця ураження, на яких до вибухів дислокувались 9 літаків. Серед них – винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М.

 

Цьому передувало: Вранці Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу російська армія втратила у війні проти України 9 літаків. Про знищення близько 10 літаків внаслідок вибухів на аеродромі "Саки" в Криму повідомили і в Повітряних силах ЗСУ.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: КримвійнаЗеленський
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

На військовому аеродромі, який Білорусь віддала РФ, пролунали вибухи – ЗМІ

ЗСУ знищили пункт управління ворожої армії – командування "Південь"

ВідеоЗеленський: Окупанти відчувають, що час тікати з Херсону

фотоРосія втратила на аеродромі в Криму 9 літаків – є супутникові знімки

Україна домовилася зі Швейцарією про представництво інтересів у Росії. Москва проти

В ЄС змінили правила щодо українських посвідчень водія для біженців

Усі новини...
Росіяни обстріляли Старий Салтів – двоє загиблих
Росіяни обстріляли з РСЗВ місто Бахмут: 6 загиблих і 3 поранених
США вважають, що росіяни вже вчаться керувати іранськими дронами – ЗМІ
В окупованому Мелітополі сталися вибухи – ЗМІ
Останні новини
09:42
На Чонгарі лунали вибухи, Херсонщина палає, ворог знову обстріляв Харків - дані ОВА
09:41
Міноборони Білорусі пояснило причину вибухів на військовому аеродромі
09:24
Металургійний гігант Абрамовича планує продати активи у Північній Америці
09:16
Російські літаки-розвідники двічі увійшли в зону ППО Аляски
09:07
Розвідка Британії розповіла про проблеми РФ з експортом зброї через війну
08:50
ЗСУ знищили вже 43 тисячі російських окупантів - Генштаб
08:45
У Литві запропонували позбавляти громадянства за підтримку агресора
08:42
На Луганщині ЗСУ відбили штурм ворога з восьми напрямків, бої тривають - Гайдай
08:28
Глава МЗС Латвії: поїздки в Європу - не спадкове і божественне право росіян
08:20
По Нікопольському району – 120 прильотів "Градів": 3 загиблих
Усі новини...