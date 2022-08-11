Maxar опубликовала новые спутниковые снимки аэродрома в Крыму после взрывов

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки военного аэродрома в Новофедоровке в Крыму, сделанные 10 августа.

Источник: Reuters и Радио Свобода

Детали: На инфракрасных фото сожженная растительность изображена черным или серым цветом, а невоспаленная – красным или розовым.

Дословно Reuters: "На фотографиях видны три почти идентичных кратера, где с явной точностью ударили по зданиям российской авиабазы ​​Саки. База на юго-западном побережье Крыма получила значительные повреждения от пожара, четко видна сгоревшая оболочка не менее восьми уничтоженных военных самолетов".

Инфракрасный спутниковый снимок военного аэродрома в Новофедоровке 10 августа

Инфракрасный снимок Новофедоровки 10 августа

Военный аэродром 10 августа

Аэродром при обычном свете 10 августа

Новофедоровка 16 мая

Новофедеровка 10 августа

Предыстория: