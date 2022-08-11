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Maxar опубликовала новые спутниковые снимки аэродрома в Крыму после взрывов

"Украинская правда"Четверг, 11 августа 2022, 18:19
Аэродром в Новофедоровке 10 августа, Maxar

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки военного аэродрома в Новофедоровке в Крыму, сделанные 10 августа.

Источник: Reuters и Радио Свобода

Детали: На инфракрасных фото сожженная растительность изображена черным или серым цветом, а невоспаленная – красным или розовым.

Дословно Reuters: "На фотографиях видны три почти идентичных кратера, где с явной точностью ударили по зданиям российской авиабазы ​​Саки. База на юго-западном побережье Крыма получила значительные повреждения от пожара, четко видна сгоревшая оболочка не менее восьми уничтоженных военных самолетов".

Инфракрасный спутниковый снимок военного аэродрома в Новофедоровке 10 августа
Инфракрасный спутниковый снимок военного аэродрома в Новофедоровке 10 августа
Инфракрасный снимок Новофедоровки 10 августа
Инфракрасный снимок Новофедоровки 10 августа
Военный аэродром 10 августа
Военный аэродром 10 августа
Аэродром при обычном свете 10 августа
Аэродром при обычном свете 10 августа
Новофедоровка 16 мая
Новофедоровка 16 мая
Новофедеровка 10 августа
Новофедеровка 10 августа

Предыстория:

  • Утром 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.
  • В Министерстве обороны Украины заявили, что не знают причины взрывов и пожара на территории аэродрома.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 августа Россия потеряла на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму 9 военных самолетов. СМИ опубликовали первые спутниковые снимки аэродрома.

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Темы: Крым
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