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В окупованому Мелітополі пролунав вибух, підірвали колаборанта – мер

"Українська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 10:34
В окупованому Мелітополі пролунав вибух, підірвали колаборанта – мер
Мапа Мелітополя, вул. Гоголя, скрін

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що близько 09:15 у п'ятницю в місті "підірвали частину тіла для сидіння" колаборанта Олега Шостака.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "Щойно: один гучний вибух в мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя. За словами місцевих мешканців, після вибуху в сторону мікрорайону поїхали швидкі". 

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Деталі: За попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Федоров додав, що рух опору пильно стежить за колаборантами у Мелітополі та "знає кожного в обличчя".

Мер пообіцяв надати пізніше детальну інформацію. 

Оновлено: "За заслугами отримав один з очільників виборчого штабу Єдиной России - керівник пропагандистського відділу роботи з ЗМІ Олег Шостак. Близький поплічник Євгена Балицького, який протягом довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу МТВ-Плюс. Систематично транслюючи в етері карту України без Криму та сюжети про начебто палку любов мелітопольців до Росії. Підсумок: тепер Шостак точно не зможе сидіти на стільці рівно - його частину тіла для сидіння буквально підірвано", - повідомив Іван Федоров.

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Теми: Запорізька областьМелітопольвибухокупація
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