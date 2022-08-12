В оккупированном Мелитополе раздался взрыв, подорвали коллаборанта – мэр

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что около 09:15 в пятницу в городе "подорвали часть тела для сидения" коллаборанта Олега Шостака.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "Только что: один громкий взрыв в микрорайоне Мелитополя, в одном из дворов улицы Гоголя. По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона поехали скорые".

Детали: По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. Федоров добавил, что движение сопротивления внимательно следит за коллаборантами в Мелитополе и "знает каждого в лицо".

Мэр пообещал предоставить позже подробную информацию.

Обновлено: "По заслугам получил один из руководителей избирательного штаба Единой России – руководитель пропагандистского отдела по работе со СМИ Олег Шостак. Близкий приспешник Евгения Балицкого, который долгое время был марионеткой его частного местного телеканала МТВ-Плюс. Систематически транслируя в эфире карту Украины без Крыма и сюжеты о якобы пылкой любви мелитопольцев к России. Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана", - сообщил Иван Федоров.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ