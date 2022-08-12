Мінкульт готує законопроєкт про статус англійської: у певних сферах буде обов’язковою

Міністерство культури та інформаційної політики працює над законопроєктом про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування.

Джерело: перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв під час брифінгу в Медіа центрі Україна – Укрінформ, повідомляє сайт міністерства

Деталі: Проєктом закону передбачено:

встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування;

значне розширення сфери застосування англійської мови в Україні;

англійська мова буде обов'язковою в окремих публічних сферах суспільного життя, де наявні міжнародні комунікації.

За ініціативи МКІП створюється міжвідомча робоча група з питань підготовки актів законодавства щодо забезпечення функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування. До її складу будуть входити народні депутати, представники державних органів та громадськості. Наразі в МКІП узагальнюються пропозиції, що надійшли від державних органів та громадськості й готується проєкт наказу про створення такої міжвідомчої робочої групи.

З урахуванням напрацювань міжвідомчої робочої групи буде підготовлено законопроєкт про забезпечення функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування, проведено його громадське обговорення та підготовлено для подання на розгляд уряду.

Карандєєв наголосив, що наразі Україна за світовим рейтингом займає лише 40 позицію зі 112 країн світу щодо рівня володіння громадян англійською мовою.

Пряма мова: "Трансформація статусу англійської мови має розв'язати цю проблему. Це стратегічний курс України до членства в ЄС. У проєкті закону передбачається врегулювання використання англійської мови в окремих публічних сферах суспільного життя. У першу чергу, це стосується міжнародних комунікацій".

ВІДЕО ДНЯ

"Розширення сфери застосування англійської мови в Україні сприятиме активізації процесів інтеграції українців у європейську спільноту… Це також допоможе формуванню суб’єктності України у світових глобалізаційних процесах. Крім того, після нашої перемоги, впливатиме на зростання інвестиційної та туристичної привабливості України".

Що передувало: 6 червня прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні.