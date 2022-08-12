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Минкульт готовит законопроект о статусе английского: в ряде сфер будет обязательным

Катерина ТищенкоПятница, 12 августа 2022, 16:26
иллюстративное фото, pixabay.com

Министерство культуры и информационной политики работает над законопроектом об установлении особого статуса английского в Украине как языка международного общения.

Источник: первый замминистра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев во время брифинга в Медиа-центре Украина – Укринформ, сообщает сайт министерства

Детали: Проектом закона предусмотрено:

  • установление особого статуса английского языка в Украине как международного общения;
  • значительное расширение сферы применения английского языка в Украине;
  • английский язык будет обязательным в отдельных публичных сферах общественной жизни, где присутствуют международные коммуникации.

По инициативе МКИП создается межведомственная рабочая группа по подготовке актов законодательства по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения. В ее состав будут входить народные депутаты, представители государственных органов и общественности. В МКИП обобщаются предложения, поступившие от государственных органов и общественности и готовится проект приказа о создании такой межведомственной рабочей группы.

С учетом наработок межведомственной рабочей группы будет подготовлен законопроект об обеспечении функционирования английского языка как языка международного общения, проведено его общественное обсуждение и подготовлено для представления на рассмотрение правительства.

Карандеев подчеркнул, что в настоящее время Украина в мировом рейтинге занимает лишь 40 позицию из 112 стран мира по уровню владения граждан английским языком.

Прямая речь: "Трансформация статуса английского языка должна решить эту проблему. Это стратегический курс Украины относительно членства в ЕС. В проекте закона предусматривается урегулирование использования английского в отдельных публичных сферах общественной жизни. В первую очередь это касается международных коммуникаций".

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"Расширение сферы применения английского языка в Украине будет способствовать активизации процессов интеграции украинцев в европейское сообщество… Это также поможет в формировании субъектности Украины в мировых глобализационных процессах. Кроме того, после нашей победы будет влиять на рост инвестиционной и туристической привлекательности Украины".

Что предшествовало: 6 июня премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что английский может получить статус языка делового общения в Украине.

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Темы: языкМинкультуры
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