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США не давали Україні зброю для ударів по Криму – Пентагон

"Європейська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 22:49
Наслідки вибухів на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі Криму 9 серпня, фото Кримінформ

Сполучені Штати не давали Україні жодного озброєння, за допомогою якого вона могла б нанести такий же удар, як по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", таке на закритому брифінгу для американських ЗМІ у п’ятницю озвучив високопосадовець Пентагону на умовах анонімності.

"США не давали Україні ніякої зброї, яка могла б здійснити удар по аеродрому "Саки" в Криму", – цитує представника Пентагону кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

Він додав, що Сполучені Штати "не мають нічого, щоб вказувало", що удар по аеродрому було здійснено ракетами.

Своєю чергою, як передає кореспондент Foreign Policy Джек Дойч, американські військові вважають, що Росія втратила кілька винищувачів, бомбардувальників і комплектів зброї.

Зокрема йдеться про вісім літаків Су-24 і Су-30. Таку ж оцінку, нагадаємо, раніше називала і британська розвідка.

Нагадаємо, 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі в Сакському районі окупованого Росією Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 9 серпня Росія втратила на аеродромі "Саки" в окупованому Криму 9 військових літаків. А сервіс Planet Labs опублікував супутникові фото, які це доводять.

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Теми: СШАзброяКримвійна
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