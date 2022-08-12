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США не давали Украине оружие для ударов по Крыму – Пентагон

"Европейская правда"Пятница, 12 августа 2022, 22:49
США не давали Украине оружие для ударов по Крыму – Пентагон
Последствия взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе Крыма 9 августа, фото Крыминформ

Соединенные Штаты не давали Украине никакого вооружения, посредством которого она могла бы нанести такой же удар, как по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", такое на закрытом брифинге для американских СМИ в пятницу озвучил чиновник Пентагона на условиях анонимности.

"США не давали Украине никакого оружия, которое могло бы нанести удар по аэродрому "Саки" в Крыму", – цитирует представителя Пентагона корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин.

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Он добавил, что Соединенные Штаты "не имеют ничего, чтобы указывало", что удар по аэродрому был совершен ракетами.

В свою очередь, как передает корреспондент Foreign Policy Джек Дойч, американские военные считают, что Россия потеряла несколько истребителей, бомбардировщиков и комплектов оружия.

В частности, речь идет о восьми самолетах Су-24 и Су-30. Такую же оценку, напомним, раньше называла и британская разведка.

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Напомним, 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.

Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 августа Россия потеряла на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму 9 военных самолетов. А сервис Planet Labs опубликовал спутниковые фото, которые это доказывают.

Темы: СШАоружиеКрымвойна
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