Кім та генерал Марченко анонсували "певні результати"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та генерал Дмитро Марченко, який займається обороною області, анонсували найближчим часом "певні результати" та пообіцяли розповісти про них.

Джерело: Кім у відеозверненні

Пряма промова Кіма: "Генерал Марченко на місці у місті-герої Миколаєві. Працюємо, роботи вистачає всім.

Чим займаємося – говорити не можу та й не треба, бо це шкодить.

І в інформаційному полі, вибач, я за Дмитра Олександровича (Марченка – ред.) скажу, що коментарів не буде найближчим часом до певних результатів".

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