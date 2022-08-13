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Кім та генерал Марченко анонсували "певні результати"

Роман ПетренкоСубота, 13 серпня 2022, 11:14
фото Novosti-N

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та генерал Дмитро Марченко, який займається обороною області, анонсували найближчим часом "певні результати" та пообіцяли розповісти про них.

Джерело: Кім у відеозверненні

Пряма промова Кіма: "Генерал Марченко на місці у місті-герої Миколаєві. Працюємо, роботи вистачає всім.

Чим займаємося – говорити не можу та й не треба, бо це шкодить.

І в інформаційному полі, вибач, я за Дмитра Олександровича (Марченка – ред.) скажу, що коментарів не буде найближчим часом до певних результатів".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В кінці липня стало відомо, що Марченко, який до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся до Миколаївської області для виконання завдань.
  • Марченко у ЗМІ розповів, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця року.
  • Міноборони на це відповіло, що військові не повинні розповідати про плани ЗСУ, а журналісти – запитувати про них.

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Теми: Миколаївська областьМарченковійна
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