Кім та генерал Марченко анонсували "певні результати"
Субота, 13 серпня 2022, 11:14
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та генерал Дмитро Марченко, який займається обороною області, анонсували найближчим часом "певні результати" та пообіцяли розповісти про них.
Джерело: Кім у відеозверненні
Пряма промова Кіма: "Генерал Марченко на місці у місті-герої Миколаєві. Працюємо, роботи вистачає всім.
Реклама:
Чим займаємося – говорити не можу та й не треба, бо це шкодить.
І в інформаційному полі, вибач, я за Дмитра Олександровича (Марченка – ред.) скажу, що коментарів не буде найближчим часом до певних результатів".
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- В кінці липня стало відомо, що Марченко, який до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся до Миколаївської області для виконання завдань.
- Марченко у ЗМІ розповів, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця року.
- Міноборони на це відповіло, що військові не повинні розповідати про плани ЗСУ, а журналісти – запитувати про них.