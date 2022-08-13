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Ким и генерал Марченко анонсировали "определенные результаты"

Роман ПетренкоСуббота, 13 августа 2022, 11:14
Ким и генерал Марченко анонсировали определенные результаты
фото Novosti-N

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким и генерал Дмитрий Марченко, который занимается обороной области, анонсировали в ближайшие время "определенные результаты" и пообещали рассказать о них.

Источник: Ким в видеообращении

Прямая речь Кима: "Генерал Марченко на месте в городе-герое Николаеве. Работаем, работы хватает всем.

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Чем занимаемся – говорить не могу, да и не надо, потому что это вредит.

И в информационном поле, извини, я за Дмитрия Александровича (Марченко – ред.) скажу, что комментариев не будет в ближайшее время до определенных результатов".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • В конце июля стало известно, что Марченко, который до апреля руководил обороной Николаева, вернулся в Николаевскую область для выполнения ряда задач.
  • Раньше Марченко СМИ рассказал, что Украина планирует деоккупировать Херсон и завершить активную фазу войны до конца года.
  • Минобороны на это ответило, что военные не должны рассказывать о планах ВСУ, а журналисты – спрашивать о них.

Темы: Николаевская областьМарченковойна
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