Ким и генерал Марченко анонсировали "определенные результаты"
Суббота, 13 августа 2022, 11:14
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким и генерал Дмитрий Марченко, который занимается обороной области, анонсировали в ближайшие время "определенные результаты" и пообещали рассказать о них.
Источник: Ким в видеообращении
Прямая речь Кима: "Генерал Марченко на месте в городе-герое Николаеве. Работаем, работы хватает всем.
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Чем занимаемся – говорить не могу, да и не надо, потому что это вредит.
И в информационном поле, извини, я за Дмитрия Александровича (Марченко – ред.) скажу, что комментариев не будет в ближайшее время до определенных результатов".
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Напомним:
- В конце июля стало известно, что Марченко, который до апреля руководил обороной Николаева, вернулся в Николаевскую область для выполнения ряда задач.
- Раньше Марченко СМИ рассказал, что Украина планирует деоккупировать Херсон и завершить активную фазу войны до конца года.
- Минобороны на это ответило, что военные не должны рассказывать о планах ВСУ, а журналисты – спрашивать о них.