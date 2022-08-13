Руководящий состав оккупантов перемещается на левый берег Днепра – Ким
Суббота, 13 августа 2022, 17:25
Весь руководящий состав российских оккупационных войск на юге Украины перемещается на левый берег Днепра.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram
Дословно: "Не очень, но немного жаль тупых орков, оставленных на правом берегу Днепра.
Весь руководящий состав перемещается за Днепр".
Что предшествовало: Ранее в субботу Виталий Ким и генерал Дмитрий Марченко, который занимается обороной области, анонсировали в ближайшие время "определенные результаты" и пообещали рассказать о них.
Предыстория:
- 10 августа Вооруженные силы Украины повредили Каховский мост в Херсонской области. Он был последней транспортной артерией для оккупантов. Теперь россияне не могут перевозить оружие и технику через Днепр в Херсонской области в достаточном количестве.
- Ранее ВСУ удачно вывели из строя еще два моста в этом районе.
- Британская разведка считает, что, учитывая ограниченную цепь поставок, размер запасов, созданных российской армией, будет ключевым для ее выносливости на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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