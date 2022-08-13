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Руководящий состав оккупантов перемещается на левый берег Днепра – Ким

Катерина ТищенкоСуббота, 13 августа 2022, 17:25
Руководящий состав оккупантов перемещается на левый берег Днепра – Ким
карта боевых действий на юге, deepstatemap.live

Весь руководящий состав российских оккупационных войск на юге Украины перемещается на левый берег Днепра.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Дословно: "Не очень, но немного жаль тупых орков, оставленных на правом берегу Днепра.

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Весь руководящий состав перемещается за Днепр".

Что предшествовало: Ранее в субботу Виталий Ким и генерал Дмитрий Марченко, который занимается обороной области, анонсировали в ближайшие время "определенные результаты" и пообещали рассказать о них.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 августа Вооруженные силы Украины повредили Каховский мост в Херсонской области. Он был последней транспортной артерией для оккупантов. Теперь россияне не могут перевозить оружие и технику через Днепр в Херсонской области в достаточном количестве.
  • Ранее ВСУ удачно вывели из строя еще два моста в этом районе.
  • Британская разведка считает, что, учитывая ограниченную цепь поставок, размер запасов, созданных российской армией, будет ключевым для ее выносливости на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Темы: оккупацияХерсонская областьНиколаевская область
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