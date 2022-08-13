Руководящий состав оккупантов перемещается на левый берег Днепра – Ким

Весь руководящий состав российских оккупационных войск на юге Украины перемещается на левый берег Днепра.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Дословно: "Не очень, но немного жаль тупых орков, оставленных на правом берегу Днепра.

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Весь руководящий состав перемещается за Днепр".

Что предшествовало: Ранее в субботу Виталий Ким и генерал Дмитрий Марченко, который занимается обороной области, анонсировали в ближайшие время "определенные результаты" и пообещали рассказать о них.

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