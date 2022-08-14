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Ще один мер Куп’янська, на цей раз колишній, виявився зрадником

Роман ПетренкоНеділя, 14 серпня 2022, 15:47
Ще один мер Куп’янська, на цей раз колишній, виявився зрадником
демченко, фото "Антикор"

Ексмер Куп’янська Володимир Демченко перейшов на бік російських окупантів, йому повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, підозрюваний, який був мером Куп’янська з 2010 по 2015 рік, добровільно перейшов на бік окупантів.

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Він погодився обійняв псевдопосаду так званого "голови" окупованої Петропавлівської об’єднаної територіальної громади Куп‘янського району Харківської області, сформованої росіянами.

Довідково: Демченко очолював Куп’янську міську організацію "Партії регіонів", протистояв Євромайдану.

За даними ЗМІ, влаштовував масові заходи та організовував тітушок для виїздів до Києва і Харкова.

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Пізніше, пишуть місцеві видання, Демченко долучився до Блоку Петра Порошенка.

Нагадаємо: Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.

Прокуратура області повідомила про підозру Куп’янському міському голові Харківської області у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та у державній зраді.

Пізніше він втік до Росії і за даними української влади, був арештований.

Теми: Харківська областьдержзрадавійнаРосія
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