Еще один мэр Купянска, на этот раз бывший, оказался предателем

Экс-мэр Купянска Владимир Демченко перешел на сторону российских оккупантов, ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, подозреваемый, бывший мэром Купянска с 2010 по 2015 год, добровольно перешел на сторону оккупантов.

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Он согласился занять псевдодолжность так называемого "председателя" оккупированной Петропавловской объединенной территориальной громады Купянского района Харьковской области, сформированной россиянами.

Справка: Демченко возглавлял Купянскую городскую организацию Партии регионов, противостоял Евромайдану.

По данным СМИ, устраивал массовые мероприятия и организовывал титушек для выездов в Киев и Харьков.

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Позже, пишут местные издания, Демченко присоединился к Блоку Петра Порошенко.

Напомним: Мэр Купянска Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.

Прокуратура области сообщила о подозрении Купянскому городскому голове Харьковской области в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и в государственной измене.

Позже сбежал в Россию и по данным украинских властей был арестован.