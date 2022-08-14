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Еще один мэр Купянска, на этот раз бывший, оказался предателем

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 августа 2022, 15:47
демченко, фото "Антикор"

Экс-мэр Купянска Владимир Демченко перешел на сторону российских оккупантов, ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, подозреваемый, бывший мэром Купянска с 2010 по 2015 год, добровольно перешел на сторону оккупантов.

Он согласился занять псевдодолжность так называемого "председателя" оккупированной Петропавловской объединенной территориальной громады Купянского района Харьковской области, сформированной россиянами.

Справка: Демченко возглавлял Купянскую городскую организацию Партии регионов, противостоял Евромайдану.

По данным СМИ, устраивал массовые мероприятия и организовывал титушек для выездов в Киев и Харьков.

Позже, пишут местные издания, Демченко присоединился к Блоку Петра Порошенко.

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Напомним: Мэр Купянска Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.

Прокуратура области сообщила о подозрении Купянскому городскому голове Харьковской области в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и в государственной измене.

Позже сбежал в Россию и по данным украинских властей был арестован.

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Темы: Харьковская областьгосизменавойнаРосcия
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