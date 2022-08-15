В ОП закликають Червоний Хрест втрутитися у псевдосуд бойовиків над полоненими

Радник Офісу президента Михайло Подоляк закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста згадати про своє призначення та втрутитися у псевдосуд бойовиків на військовополоненими.

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Усі військовополонені, зокрема захисники Азовсталі, є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому маріупольські клітки — це офіційний воєнний злочин Росії. Час Червоному Хресту та Петеру Мауреру (президент МКЧХ - ред.) нарешті згадати про своє призначення й подумати про свою репутацію".

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