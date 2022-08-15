В ОП закликають Червоний Хрест втрутитися у псевдосуд бойовиків над полоненими
Понеділок, 15 серпня 2022, 10:59
Радник Офісу президента Михайло Подоляк закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста згадати про своє призначення та втрутитися у псевдосуд бойовиків на військовополоненими.
Джерело: Подоляк в Twitter
Пряма мова: "Усі військовополонені, зокрема захисники Азовсталі, є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому маріупольські клітки — це офіційний воєнний злочин Росії. Час Червоному Хресту та Петеру Мауреру (президент МКЧХ - ред.) нарешті згадати про своє призначення й подумати про свою репутацію".
Передісторія:
- 6 серпня стало відомо, що на сцені філармонії у Маріуполі окупанти почали монтувати тюремні клітки для того, аби у вересні провести псевдосуд над українськими військовополоненими.
- Український Генштаб повідомляв, що всі іноземні бійці, котрі захищають Україну, є комбатантами. Це означає, що вони захищені Женевською конвенцією.
- У липні українська розвідка повідомила, що російські окупанти готують фейкове "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на українців.
- Російські ЗМІ повідомляли, що донецькі бойовики 15 серпня почнуть розглядати "кримінальну справу" п'яти полонених іноземців
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