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В ОП призывают Красный Крест вмешаться в псевдосуд боевиков над пленными

"Украинская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 10:59
В ОП призывают Красный Крест вмешаться в псевдосуд боевиков над пленными
Мариупольские клетки, фото Горсовета Мариуполя

Советник Офиса президента Михаил Подоляк призвал Международный комитет Красного Креста вспомнить о своем назначении и вмешаться в псевдосуд боевиков над военнопленными.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Все военнопленные, в том числе защитники Азовстали, являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому мариупольские клетки – это официальное военное преступление России. Время Красному Кресту и Петеру Мауреру (президент МККК - ред.) наконец-то вспомнить о своем назначении и подумать о своей репутации".

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Предыстория:

  • 6 августа стало известно, что на сцене филармонии в Мариуполе оккупанты начали монтировать тюремные клетки для того, чтобы в сентябре провести псевдосуд над украинскими военнопленными.
  • Украинский Генштаб сообщал, что все иностранные бойцы, защищающие Украину, являются комбатантами. Это означает, что они защищены Женевской конвенцией.
  • В июле украинская разведка сообщила, что российские оккупанты готовят фейковое "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на украинцев.
  • Российские СМИ сообщали, что донецкие боевики 15 августа начнут рассматривать "уголовное дело" пяти пленных иностранцев

Темы: Офис президентапленные
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