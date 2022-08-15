В ОП призывают Красный Крест вмешаться в псевдосуд боевиков над пленными

Советник Офиса президента Михаил Подоляк призвал Международный комитет Красного Креста вспомнить о своем назначении и вмешаться в псевдосуд боевиков над военнопленными.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Все военнопленные, в том числе защитники Азовстали, являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому мариупольские клетки – это официальное военное преступление России. Время Красному Кресту и Петеру Мауреру (президент МККК - ред.) наконец-то вспомнить о своем назначении и подумать о своей репутации".

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