В ОП призывают Красный Крест вмешаться в псевдосуд боевиков над пленными

Советник Офиса президента Михаил Подоляк призвал Международный комитет Красного Креста вспомнить о своем назначении и вмешаться в псевдосуд боевиков над военнопленными.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Все военнопленные, в том числе защитники Азовстали, являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому мариупольские клетки – это официальное военное преступление России. Время Красному Кресту и Петеру Мауреру (президент МККК - ред.) наконец-то вспомнить о своем назначении и подумать о своей репутации".

Предыстория:

6 августа стало известно, что на сцене филармонии в Мариуполе оккупанты начали монтировать тюремные клетки для того, чтобы в сентябре провести псевдосуд над украинскими военнопленными.

Украинский Генштаб сообщал, что все иностранные бойцы, защищающие Украину, являются комбатантами. Это означает, что они защищены Женевской конвенцией.

В июле украинская разведка сообщила, что российские оккупанты готовят фейковое "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на украинцев.

Российские СМИ сообщали, что донецкие боевики 15 августа начнут рассматривать "уголовное дело" пяти пленных иностранцев