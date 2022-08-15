Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Важка техніка по Антонівському мосту не проїде – ОК "Південь"

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 14:14
Важка техніка по Антонівському мосту не проїде – ОК Південь
Антонівський міст, TASS

Окупанти не можуть використовувати для переміщення важкої техніки Антонівський міст на Херсонщині. 

Джерело: керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу у медіацентрі "Україна – Укрінформ" 15 серпня

Пряма мова: "Завдані удари наразі не дають змоги використовувати ці мости для переміщення важкої техніки.

Реклама:

Ми проводжуємо (тримати - ред.) вогневий контроль над усіма транспортними та логістичними артеріями на окупованій території, оскільки усвідомлюємо, як і окупаційні війська, що у ворога є висока залежність від цих артерій". 

Деталі: Гуменюк не уточнила, про які самі мости йдеться, крім Антонівського на Херсонщині. Однак у неділю Гуменюк підтвердила, що ЗСУ вже атакували Антонівський міст, залізничний міст у Херсоні та Каховський міст. 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 14 серпня ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту на Херсонщині.
  • Каховський міст на Херсонщині став непридатним до використання після удару по ньому ЗСУ.
  • У той самий день стало відомо, що українські сили спротиву днями пошкодили залізничний міст біля окупованого Мелітополя Запорізької області. 

Теми: Херсонська областьвійнадороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: