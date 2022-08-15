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Важка техніка по Антонівському мосту не проїде – ОК "Південь"

"Українська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 14:14
Антонівський міст, TASS

Окупанти не можуть використовувати для переміщення важкої техніки Антонівський міст на Херсонщині. 

Джерело: керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу у медіацентрі "Україна – Укрінформ" 15 серпня

Пряма мова: "Завдані удари наразі не дають змоги використовувати ці мости для переміщення важкої техніки.

Ми проводжуємо (тримати - ред.) вогневий контроль над усіма транспортними та логістичними артеріями на окупованій території, оскільки усвідомлюємо, як і окупаційні війська, що у ворога є висока залежність від цих артерій". 

Деталі: Гуменюк не уточнила, про які самі мости йдеться, крім Антонівського на Херсонщині. Однак у неділю Гуменюк підтвердила, що ЗСУ вже атакували Антонівський міст, залізничний міст у Херсоні та Каховський міст. 

Передісторія: 

  • 14 серпня ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту на Херсонщині.
  • Каховський міст на Херсонщині став непридатним до використання після удару по ньому ЗСУ.
  • У той самий день стало відомо, що українські сили спротиву днями пошкодили залізничний міст біля окупованого Мелітополя Запорізької області. 

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Теми: Херсонська областьвійнадороги
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