Важка техніка по Антонівському мосту не проїде – ОК "Південь"

Окупанти не можуть використовувати для переміщення важкої техніки Антонівський міст на Херсонщині.

Джерело: керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу у медіацентрі "Україна – Укрінформ" 15 серпня

Пряма мова: "Завдані удари наразі не дають змоги використовувати ці мости для переміщення важкої техніки.

Ми проводжуємо (тримати - ред.) вогневий контроль над усіма транспортними та логістичними артеріями на окупованій території, оскільки усвідомлюємо, як і окупаційні війська, що у ворога є висока залежність від цих артерій".

Деталі: Гуменюк не уточнила, про які самі мости йдеться, крім Антонівського на Херсонщині. Однак у неділю Гуменюк підтвердила, що ЗСУ вже атакували Антонівський міст, залізничний міст у Херсоні та Каховський міст.

Передісторія:

14 серпня ЗСУ завдали нового удару по Антонівському мосту на Херсонщині.

Каховський міст на Херсонщині став непридатним до використання після удару по ньому ЗСУ.

У той самий день стало відомо, що українські сили спротиву днями пошкодили залізничний міст біля окупованого Мелітополя Запорізької області.