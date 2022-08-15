Тяжелая техника по Антоновскому мосту не проедет – ОК "Юг"

Оккупанты не могут использовать для перемещения тяжелой техники Антоновский мост на Херсонщине.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ" 15 августа

Прямая речь: "Нанесенные удары не позволяют использовать эти мосты для перемещения тяжелой техники.

Мы продолжает (удерживать - ред) огневой контроль над всеми транспортными и логистическими артериями на оккупированной территории, поскольку осознаем, как и оккупационные войска, что у врага высокая зависимость от этих артерий".

Детали: Гуменюк не уточнила, о каких именно мостах, кроме Антоновского, идет речь. Однако в воскресенье Гуменюк подтвердила, что ВСУ уже атаковали Антоновский мост, железнодорожный мост в Херсоне и Каховский мост.

Предыстория:

14 августа ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту на Херсонщине.

Каховский мост в Херсонской области стал непригодным к использованию после удара по нему ВСУ.

В тот же день стало известно, что украинские силы сопротивления на днях повредили железнодорожный мост возле оккупированного Мелитополя Запорожской области.