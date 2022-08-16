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Россияне ударили по пяти районам Харькова – мэр

Ольга ГлущенкоВторник, 16 августа 2022, 04:20
Россияне ударили по пяти районам Харькова – мэр
иллюстративное фото обстрелов Харькова, telegram Терехова

В ночь на 16 августа в 02:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: По предварительным данным, россияне обстреляли Шевченковский и Киевский (фактически центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.

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Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.

О пострадавших информации пока нет.

В некоторых случаях есть разрушение инфраструктурных и других объектов дорог.

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Что предшествовало: Терехов сообщил, что российские оккупанты обстреливают город из артиллерии и призвал всех находиться в укрытиях.

Напомним:

  • Российские оккупанты ударили по харьковскому жилому массиву Салтовка, 5 человек ранены, 2 находятся в тяжелом состоянии, 1 человнека оказана помощь на месте. Одна из раненых во время обстрела скончалась в больнице.
  • В ночь на 15 августа российские ракеты попали в здание предприятия в Харькове, повредили объект инфраструктуры и промышленное здание в Мерефе, нанесли удар по Чугуеву.

Темы: Харьковобстрелвойна
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