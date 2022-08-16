Россияне ударили по пяти районам Харькова – мэр

В ночь на 16 августа в 02:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: По предварительным данным, россияне обстреляли Шевченковский и Киевский (фактически центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.

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Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.

О пострадавших информации пока нет.

В некоторых случаях есть разрушение инфраструктурных и других объектов дорог.

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Что предшествовало: Терехов сообщил, что российские оккупанты обстреливают город из артиллерии и призвал всех находиться в укрытиях.

Напомним: