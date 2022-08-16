Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова – Синєгубов

Олена РощінаВівторок, 16 серпня 2022, 08:50

Голова Харківської області Олег Синєгубов повідомив, що нічні обстріли Харкові, хоч і були масованими, минулися без постраждалих. 

Джерело: голова Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов

Пряма мова: "Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час. Близько 22:30 ворог обстріляв Київський район Харкова з РСЗВ. Постраждали приватні будинки, були влучання в дорожнє покриття. 

Приблизно о 2:30 Штаб оборони зафіксував одразу 7 пусків ракет з Бєлгорода в напрямку Харкова. Є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах. 

Частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожеж не викликали. Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття. Попередньо – без постраждалих".

Деталі: Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл 5 районів міста в ніч на 16 серпня. У ніч на 15 серпня з Бєлгорода по Харківщині випустили 10 ракет, а потім обстріли продовжилися вдень.  

Протягом минулої доби ворог продовжував гатити по мирних об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали 9 людей у Харкові, з них жінка 75 років, на жаль, від отриманих поранень померла. 

На лінії зіткнення тривають бойові дії. 

Пряма мова: "Ворог обстрілює наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії. Наші захисники відповідають вогнем та завдають ворогу втрат у живій силі і техніці. Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ХарківХарківська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Генсек ООН приїде до Львова для зустрічі з Зеленським і Ердоганом

Зеленський пояснив, чому влада не попереджала українців про можливе вторгнення Росії

Шольц відповів, чи може Україна застосовувати західну зброю для ударів по Криму

У Курській області підірвали залізницю

Рада хоче посилити контроль за феєрверками і ввести заборони

На Київщині виявили випадок захворювання на лихоманку Західного Нілу

Усі новини...
Харків
Росіяни вдарили по п’яти районах Харкова – мер
Харків під артобстрілом – мер
На Харківщині і ще в кількох місцях ворог хотів прорватися, але марно - зведення Генштабу
Останні новини
21:34
"Ця війна має стати останньою. Вона має закінчитися нашою перемогою". Репортаж з Донеччини
21:18
Німеччина продовжить термін роботи трьох останніх атомних електростанцій – WSJ
21:12
Німеччина хоче цієї зими розпочати імпорт СПГ через власні термінали
21:02
Британія відкидає звинувачення Росії у порушенні повітряного простору
20:51
В окупованому Лисичанську вибух знищив до 100 військових РФ – Гайдай
20:38
Українець Романчук знову став чемпіоном Європи з плавання
20:37
Генсек ООН приїде до Львова для зустрічі з Зеленським і Ердоганом
20:37
На Житомирщині росіяни вдарили ракетами по військовому аеродрому
20:19
Британія скорочує витрати на зовнішню допомогу через вартість допомоги Україні
20:08
опитуванняДо громадян СРСР себе відносять менше 1%: як змінилася ідентичність населення України
Усі новини...