Вночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова – Синєгубов

Голова Харківської області Олег Синєгубов повідомив, що нічні обстріли Харкові, хоч і були масованими, минулися без постраждалих.

Джерело: голова Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов

Пряма мова: "Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час. Близько 22:30 ворог обстріляв Київський район Харкова з РСЗВ. Постраждали приватні будинки, були влучання в дорожнє покриття.

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Приблизно о 2:30 Штаб оборони зафіксував одразу 7 пусків ракет з Бєлгорода в напрямку Харкова. Є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах.

Частина ракет влучила по відкритих територіях, тож пожеж не викликали. Фасади будівель пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття. Попередньо – без постраждалих".

Деталі: Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл 5 районів міста в ніч на 16 серпня. У ніч на 15 серпня з Бєлгорода по Харківщині випустили 10 ракет, а потім обстріли продовжилися вдень.

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Протягом минулої доби ворог продовжував гатити по мирних об'єктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали 9 людей у Харкові, з них жінка 75 років, на жаль, від отриманих поранень померла.

На лінії зіткнення тривають бойові дії.

Пряма мова: "Ворог обстрілює наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії. Наші захисники відповідають вогнем та завдають ворогу втрат у живій силі і техніці. Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад".