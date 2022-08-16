Ночью был один из самых массированных обстрелов Харькова – Синегубов

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что ночные обстрелы Харькова, хоть и были массированными, обошлись без пострадавших.

Источник: глава Харьковской ОВА (ОДА) Олег Синегубов

Прямая речь: "Этой ночью был один из самых массированных обстрелов Харькова за последнее время. Около 22:30 враг обстрелял Киевский район Харькова из РСЗО. Пострадали частные дома, попадание в дорожное покрытие.

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Приблизительно в 2:30 Штаб обороны зафиксировал сразу 7 пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова. Есть удары в Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном и Холодногорском районах.

Часть ракет попала по открытым территориям и пожаров не вызвала. Фасады построек повреждены осколками и взрывной волной, частично разрушено дорожное покрытие. Предварительно – без пострадавших".

Детали: Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле 5 районов города в ночь на 16 августа. В ночь на 15 августа из Белгорода по Харьковской области было выпущено 10 ракет, а затем обстрелы продолжились днем.

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За прошедшие сутки враг продолжал бить по мирным объектам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадали 9 человек в Харькове, из них женщина 75 лет, к сожалению, от полученных ранений скончалась.

На линии столкновения продолжаются боевые действия.

Прямая речь: Враг обстреливает наши позиции из ствольной и реактивной артиллерии. Наши защитники отвечают огнем и наносят врагу потери в живой силе и технике. Враг попытался прорвать оборону наших войск в направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад".