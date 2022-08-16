Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночью был один из самых массированных обстрелов Харькова – Синегубов

Елена РощинаВторник, 16 августа 2022, 08:50

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что ночные обстрелы Харькова, хоть и были массированными, обошлись без пострадавших.

Источник: глава Харьковской ОВА (ОДА) Олег Синегубов

Прямая речь: "Этой ночью был один из самых массированных обстрелов Харькова за последнее время. Около 22:30 враг обстрелял Киевский район Харькова из РСЗО. Пострадали частные дома, попадание в дорожное покрытие.

Реклама:

Приблизительно в 2:30 Штаб обороны зафиксировал сразу 7 пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова. Есть удары в Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном и Холодногорском районах.

Часть ракет попала по открытым территориям и пожаров не вызвала. Фасады построек повреждены осколками и взрывной волной, частично разрушено дорожное покрытие. Предварительно – без пострадавших".

Детали: Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле 5 районов города в ночь на 16 августа. В ночь на 15 августа из Белгорода по Харьковской области было выпущено 10 ракет, а затем обстрелы продолжились днем.

ВИДЕО ДНЯ

За прошедшие сутки враг продолжал бить по мирным объектам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадали 9 человек в Харькове, из них женщина 75 лет, к сожалению, от полученных ранений скончалась.

На линии столкновения продолжаются боевые действия.

Прямая речь: Враг обстреливает наши позиции из ствольной и реактивной артиллерии. Наши защитники отвечают огнем и наносят врагу потери в живой силе и технике. Враг попытался прорвать оборону наших войск в направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад".

Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Харьков
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Неподалеку от Харькова зафиксировали "Шахеды", сработала ПВО
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: