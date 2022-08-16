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Україна повернула тіла ще 19 своїх полеглих захисників

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 12:39
Процес передачі тіл, пресслужба

До України повернули ще 19 тіл загиблих військових відповідно до норм Женевської конвенції.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Telegram

Дослівно: "Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників".

Нагадаємо: 

  • 9 серпня до України повернули 17 тіл полеглих захисників.
  • В кінці липня на підконтрольну Україні територію повернули ще 25 тіл загиблих захисників.
  • Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко повідомив, що всього до України повернули тіла 522 захисників, які були у списках зниклих безвісти.

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