Україна повернула тіла ще 19 своїх полеглих захисників
Вівторок, 16 серпня 2022, 12:39
До України повернули ще 19 тіл загиблих військових відповідно до норм Женевської конвенції.
Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Telegram
Дослівно: "Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників".
Реклама:
Нагадаємо:
- 9 серпня до України повернули 17 тіл полеглих захисників.
- В кінці липня на підконтрольну Україні територію повернули ще 25 тіл загиблих захисників.
- Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко повідомив, що всього до України повернули тіла 522 захисників, які були у списках зниклих безвісти.