Україна повернула тіла ще 19 своїх полеглих захисників

До України повернули ще 19 тіл загиблих військових відповідно до норм Женевської конвенції.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Telegram

Дослівно: "Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників".

Нагадаємо:

9 серпня до України повернули 17 тіл полеглих захисників.

В кінці липня на підконтрольну Україні територію повернули ще 25 тіл загиблих захисників.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко повідомив, що всього до України повернули тіла 522 захисників, які були у списках зниклих безвісти.