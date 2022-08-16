Україна повернула тіла ще 19 своїх полеглих захисників

До України повернули ще 19 тіл загиблих військових відповідно до норм Женевської конвенції.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Telegram

Дослівно: "Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників".

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