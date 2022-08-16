Украина вернула тела еще 19 своих павших защитников

В Украину вернули еще 19 тел погибших военных в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram

Дословно: "Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 19 своих защитников".

Напомним:

9 августа в Украину вернули еще 17 тел павших защитников.

В конце июля на подконтрольную Украину территорию вернули еще 25 тел погибших защитников.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил, что в Украину уже вернули тела 522 защитников , находившихся в списках пропавших без вести.