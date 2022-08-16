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Украина вернула тела еще 19 своих павших защитников

"Украинская правда"Вторник, 16 августа 2022, 12:39
Процесс передачи тел, пресс-служба

В Украину вернули еще 19 тел погибших военных в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram

Дословно: "Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 19 своих защитников".

Напомним:

  • 9 августа в Украину вернули еще 17 тел павших защитников.
  • В конце июля на подконтрольную Украину территорию вернули еще 25 тел погибших защитников.
  • Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил, что в Украину уже вернули тела 522 защитников, находившихся в списках пропавших без вести.

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Темы: обменвойнажертвы
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