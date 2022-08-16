Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина вернула тела еще 19 своих павших защитников

"Украинская правда"Вторник, 16 августа 2022, 12:39
Украина вернула тела еще 19 своих павших защитников
Процесс передачи тел, пресс-служба

В Украину вернули еще 19 тел погибших военных в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram

Дословно: "Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 19 своих защитников".

Реклама:

Напомним:

  • 9 августа в Украину вернули еще 17 тел павших защитников.
  • В конце июля на подконтрольную Украину территорию вернули еще 25 тел погибших защитников.
  • Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил, что в Украину уже вернули тела 522 защитников, находившихся в списках пропавших без вести.

Темы: обменвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
обмен
В Кабмине отрицают, что будут ликвидировать должность и офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести
Кабмин ликвидирует Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести
Домой вернули тела 44 павших защитников
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: