Украина вернула тела еще 19 своих павших защитников

В Украину вернули еще 19 тел погибших военных в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram

Дословно: "Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 19 своих защитников".

Реклама:

Напомним: