Рада хоче посилити контроль за феєрверками і ввести заборони
Верховна Рада хоче посилити контроль за продажем феєрверків, запровадити вікове обмеження для їх купівлі та заборонити будь-яке використання цих виробів щодо тварин.
Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, картка законопроєкту на сайті Ради
Деталі: За даними Железняка, Верховна Рада на засіданні 16 серпня 250 голосами підтримала за основу законопроєкт №7438.
Документ передбачає заборону використання будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард, та проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин (окрім сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ.
Заборона не поширюється на ЗСУ, Національну поліцію та аварійнорятувальні служби.
Також законопроєктом встановлюється вікове обмеження щодо купівлі протехнічних виробів - 16 років.
Передісторія:
- У вересні 2014 р. Київрада заборонила використання феєрверків у столиці терміном на три місяці.
- У грудні Київрада продовжила заборону на використання феєрверків у столиці до закінчення Антитерористичної операції на Сході країни.
- 20 грудня 2019 р. Київська міська рада заборонила застосування феєрверків і салютів та інших піротехнічних виробів до кінця війни на сході України.
- В січні 2020 року поліція пояснювала, що не реагує на порушення заборони використовувати піротехніку феєрверків, оскільки відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.
- У червні 2022 року Київрада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків, а також пересуватися містом на машинах без глушника.