Рада хоче посилити контроль за феєрверками і ввести заборони

Верховна Рада хоче посилити контроль за продажем феєрверків, запровадити вікове обмеження для їх купівлі та заборонити будь-яке використання цих виробів щодо тварин.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, картка законопроєкту на сайті Ради

Деталі: За даними Железняка, Верховна Рада на засіданні 16 серпня 250 голосами підтримала за основу законопроєкт №7438.

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Документ передбачає заборону використання будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард, та проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин (окрім сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ.

Заборона не поширюється на ЗСУ, Національну поліцію та аварійнорятувальні служби.

Також законопроєктом встановлюється вікове обмеження щодо купівлі протехнічних виробів - 16 років.

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