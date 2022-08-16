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Рада хоче посилити контроль за феєрверками і ввести заборони

Валентина РоманенкоВівторок, 16 серпня 2022, 14:45
Рада хоче посилити контроль за феєрверками і ввести заборони
ілюстрація 24 каналу

Верховна Рада хоче посилити контроль за продажем феєрверків, запровадити вікове обмеження для їх купівлі та заборонити будь-яке використання цих виробів щодо тварин.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, картка законопроєкту на сайті Ради

Деталі: За даними Железняка, Верховна Рада на засіданні 16 серпня 250 голосами підтримала за основу законопроєкт №7438.

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Документ передбачає заборону використання будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард, та проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин (окрім сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ.

Заборона не поширюється на ЗСУ, Національну поліцію та аварійнорятувальні служби.

Також законопроєктом встановлюється вікове обмеження щодо купівлі протехнічних виробів - 16 років.

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Передісторія:

  • У вересні 2014 р. Київрада заборонила використання феєрверків у столиці терміном на три місяці.
  • У грудні Київрада продовжила заборону на використання феєрверків у столиці до закінчення Антитерористичної операції на Сході країни.
  • 20 грудня 2019 р. Київська міська рада заборонила застосування феєрверків і салютів та інших піротехнічних виробів до кінця війни на сході України.
  • В січні 2020 року поліція пояснювала, що не реагує на порушення заборони використовувати піротехніку феєрверків, оскільки відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.
  • У червні 2022 року Київрада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків, а також пересуватися містом на машинах без глушника. 

Теми: Верховна Рада
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