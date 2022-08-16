Рада хочет усилить контроль за фейерверками и ввести запреты
Верховная Рада хочет усилить контроль за продажей фейерверков, ввести возрастные ограничения для их покупки и запретить использование этих изделий в отношении животных.
Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, карта законопроекта на сайте Рады
Детали: По данным Железняка, Верховная Рада на заседании 16 августа 250 голосами поддержала за основу законопроект №7438.
Документ предусматривает запрет на использование любых фейерверков, в частности салютов и петард, и проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ (кроме сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума), не превышающий 60 дБ.
Запрет не распространяется на ВСУ, Национальную полицию и аварийно-спасательные службы.
Также законопроектом устанавливается возрастное ограничение по покупке протехническиз изделий – 16 лет.
Предыстория:
- В сентябре 2014 года Киевсовет запретил использование фейерверков в столице сроком на три месяца.
- 20 декабря 2019 г. Киевский городской совет запретил применение фейерверков и салютов и других пиротехнических изделий до конца войны на востоке Украины.
- В январе 2020 года полиция объясняла, что не реагирует на нарушение запрета на использование пиротехники фейерверков, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях по ответственности за запуск салютов не вносились.
- В июне 2022 года Киевсовет запретил на время войны продажу и запуск фейерверков, а также передвигаться по городу на машинах без глушителя.