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Рада хочет усилить контроль за фейерверками и ввести запреты

Валентина РоманенкоВторник, 16 августа 2022, 14:45
Рада хочет усилить контроль за фейерверками и ввести запреты
иллюстрация 24 канала

Верховная Рада хочет усилить контроль за продажей фейерверков, ввести возрастные ограничения для их покупки и запретить использование этих изделий в отношении животных.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, карта законопроекта на сайте Рады

Детали: По данным Железняка, Верховная Рада на заседании 16 августа 250 голосами поддержала за основу законопроект №7438.

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Документ предусматривает запрет на использование любых фейерверков, в частности салютов и петард, и проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ (кроме сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума), не превышающий 60 дБ.

Запрет не распространяется на ВСУ, Национальную полицию и аварийно-спасательные службы.

Также законопроектом устанавливается возрастное ограничение по покупке протехническиз изделий – 16 лет.

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Предыстория:

  • В сентябре 2014 года Киевсовет запретил использование фейерверков в столице сроком на три месяца.
  • 20 декабря 2019 г. Киевский городской совет запретил применение фейерверков и салютов и других пиротехнических изделий до конца войны на востоке Украины.
  • В январе 2020 года полиция объясняла, что не реагирует на нарушение запрета на использование пиротехники фейерверков, поскольку соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях по ответственности за запуск салютов не вносились.
  • В июне 2022 года Киевсовет запретил на время войны продажу и запуск фейерверков, а также передвигаться по городу на машинах без глушителя.

Темы: Верховная Рада
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