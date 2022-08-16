ФСБ звинувачує Україну у підриві електроопор у Курській області, які ведуть на АЕС

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що українці нібито тричі за поточний місяць підривали опори ліній електропередач, через які Курська атомна електростанція постачає електрику на інші російські об'єкти.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: 16 серпня ФСБ РФ заявила, нібито "4, 9 та 12 серпня у Курчатовському районі Курської області українськими диверсійними групами скоєно підриви шести опор високовольтних ліній електропередач (110, 330 та 750 кВ), через які Курською АЕС здійснюється енергопостачання <...> як регіону, так і сусідніх суб'єктів".

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За твердженням спецслужби РФ, "дії диверсантів призвели до порушення технологічного процесу функціонування АЕС".

ФСБ порушила кримінальну справу про теракт і розшукує "злочинців та їхніх можливих спільників".

Повідомляється також, що силовики вжили "заходи щодо посилення охорони об'єктів атомної енергетики".

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Чому це важливо: Ця заява ФСБ пролунала на тлі заяв української влади про обстріли російськими військовими захопленої ними Запорізької АЕС та закликів міжнародної спільноти демілітаризувати ЗАЕС для уникнення загрози ядерної катастрофи.

Також цій заяві передували нові вибухи в окупованому Росією Криму: 16 серпня детонували російські снаряди в селищі Майське поблизу Джанкоя та лунали вибухи на військовій авіабазі у селищі Гвардійське Сімферопольського району.

Крім того, російські ЗМІ повідомили про підрив частини залізниці у Курській області РФ.