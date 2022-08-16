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ФСБ обвиняет Украину в подрыве электроопор в Курской области, которые ведут на АЭС

Елена РощинаВторник, 16 августа 2022, 15:15
ФСБ, фото РИА Новости

Федеральная служба безопасности России утверждает, что украинцы якобы трижды за текущий месяц подрывали опоры линий электропередач, через которые Курская атомная электростанция снабжает электричеством другие российские объекты.

Источник: "РИА Новости"

Детали: 16 августа ФСБ РФ заявила, якобы "4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение <...> как региона, так и соседних субъектов".

По утверждению спецслужбы РФ, "действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС".

ФСБ возбудила уголовное дело о теракте и разыскивает "преступников и их возможных сообщников".

Сообщается также, что силовики приняли "меры по усилению охраны объектов атомной энергетики".

Почему это важно: Это заявление ФСБ прозвучало на фоне заявлений украинских властей об обстрелах российскими военными захваченной ими Запорожской АЭС и призывов международного сообщества демилитаризировать ЗАЭС во избежание угрозы ядерной катастрофы.

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Также этому заявлению предшествовали новые взрывы в оккупированном Россией Крыму: 16 августа детонировали российские снаряды в поселке Майское вблизи Джанкоя и раздавались взрывы на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Кроме того, российские СМИ сообщили о подрыве части железной дороги в Курской области РФ.

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Темы: РосcияФСБ
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