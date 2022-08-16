ФСБ обвиняет Украину в подрыве электроопор в Курской области, которые ведут на АЭС

Федеральная служба безопасности России утверждает, что украинцы якобы трижды за текущий месяц подрывали опоры линий электропередач, через которые Курская атомная электростанция снабжает электричеством другие российские объекты.

Источник: "РИА Новости"

Детали: 16 августа ФСБ РФ заявила, якобы "4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение <...> как региона, так и соседних субъектов".

По утверждению спецслужбы РФ, "действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС".

ФСБ возбудила уголовное дело о теракте и разыскивает "преступников и их возможных сообщников".

Сообщается также, что силовики приняли "меры по усилению охраны объектов атомной энергетики".

Почему это важно: Это заявление ФСБ прозвучало на фоне заявлений украинских властей об обстрелах российскими военными захваченной ими Запорожской АЭС и призывов международного сообщества демилитаризировать ЗАЭС во избежание угрозы ядерной катастрофы.

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Также этому заявлению предшествовали новые взрывы в оккупированном Россией Крыму: 16 августа детонировали российские снаряды в поселке Майское вблизи Джанкоя и раздавались взрывы на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Кроме того, российские СМИ сообщили о подрыве части железной дороги в Курской области РФ.