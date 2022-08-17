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Три лідери G7 підтвердили участь у онлайн-саміті Кримської платформи

"Європейська правда"Середа, 17 серпня 2022, 13:00

Три лідери G7 - очільники Німеччини, Канади та Японії - підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи 23 серпня. 

Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті Кримської платформи, пише "Європейська правда".

Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда долучаться до віртуального саміту.

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23 серпня, через рік після першого саміту, президент України ініціював проведення другого саміту Кримської платформи. Він відбудеться у онлайн-форматі.

На саміт було запрошено не лише чинних учасників Кримської платформи, яких станом на сьогодні є 48.

Кримська платформа – це створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму.

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Перший саміт Кримської платформи відбувся минулоріч теж 23 серпня в Києві. У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Читайте також: Шлях до деокупації: текст рішення, яке ухвалив саміт Кримської платформи.

Теми: Кримська платформаG7Україна
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